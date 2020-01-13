هيونداي تخطط لبيع مليون سيارة بالسوق الأمريكية

كتب: باسل الحلواني
تسعى عملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي موتور"، لزيادة إجمالي مبيعاتها السنوية من السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، مستهدفة بيع أكثر من مليون سيارة خلال الـ5 سنوات القادمة.
ووفقاً للتقارير الرسمية فإن "هيونداي موتور"، تمكنت منبيع 710 ألف سيارة في السوق الأمريكية خلال عام 2019، مايمثل زيادة تقدر بـ4.7% عن مبيعاتها في 2018، التي بلغت 677.946 وحدة.
وتوقعت الشركة الكورية أن تنتعش مبيعاتها
جدير بالذكر أن "هيونداى موتور"، تسعى لتوسيع خط إنتاجها من سيارات الدفع الرباعي، التي مثلت أكثر من 50% من مجمل مبيعاتها في أمريكا العام الماضي.
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