رابطة التجار تطالب العملاء بعدم شراء السيارات بـ"أوفر برايس"

كتب: باسل الحلواني
طالب منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطةتجار السيارات، العملاء المقبلين على شراء سيارات، بعدم دفع أي مبالغ إضافية على السعر الرسمي المقرر من قبل الوكلاء، مقابل التسليم الفوري، أو مايعرف بالـ"أوفر برايس".
وطالب "زيتون"، التجار المخالفين بضرورة احترام العملاء، والتوقف عن البيع بـ "أوفر بريس"، مؤكداً أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل كبير على مبيعات السيارات وتضر بسمعة التجار الشرفاء.
وقال عضو مجلس إدارة رابطةتجار السيارات، إن السيارة فيات تيبو، تباع بـ"أوفر برايس" يصل إلى 6 آلاف، رغم تخفيض وكيلها في مصر، لأسعارها بدايةً من أول يناير الجاري.
وأكد "زيتون"، أن موزعي فيات اتفقوا فيما بينهم بمجرد علمهم بالأسعار الجديدة، على فرض الزيادات السعرية بشكل غير رسمي.
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