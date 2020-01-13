كيا تيلورايد 2020 تحصل على جائزة أفضل سيارة SUV بأمريكا الشمالية

الخليج ٣٦٥ نت – يوم الاثنين الماضي، حصلت شيفروليه كورفيت ستينغراي 2020 على جائزة سيارة العام بأمريكا الشمالية، متغلبة على المشاركين في التصفيات النهائية وهم تويوتا سوبرا وهيونداي سوناتا،

تتميز كورفيت الجديدة بمحرك وسطي لأول مرة في تاريخ الطراز في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع أفضل السيارات الرياضية في العالم، والجدير بالذكر أن إنتاج سيارة كورفيت 2020 كان قد تأجل بسبب إضراب UAW العام الماضي، لكن من المتوقع أن يبدأ في فبراير المقبل.

من جانبها، حصلت كيا تيلورايد التي يتم تصنيعها في جورجيا والتي حققت نجاحاً هائلاً للعلامة التجارية، على الجائزة في فئة سيارات الـ SUV والكروس أوفر ذات الثلاثة صفوف، وتأتي هيونداي باليسايد ولينكون أفيتور في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

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في فئة الشاحنات، حصلت جيب جلاديتور على جائزة الأفضل حيث حصلت على أكبر عدد من الأصوات من لجنة التحكيم المكونة من 50 صحفي متفوقة على رام Heavy Duty وفورد رينجر المعاد تصميمها.