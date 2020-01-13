كوينيجسيج جيسكو النسخة الخاصة ستتخطى سرعتها 500 كم/س

الخليج ٣٦٥ نت – بوجاتي كانت أول شركة تتعدى حاجز الـ 480 كم\س بموديل شيرون سوبر سبورت 300+، وإن وضعت الشركة محدد للسرعة عند 440 كم\س في الموديل الإنتاجي، مع السماح للملاك بطلب إزالة هذا الحد عند شراء السيارة.

والآن ترغب كوينيجسيج في كسر حواجز السرعة مجددا بموديل جيسكو الجديد الذي سيحل محل اجيرا RS، ما قد يجعلها أسرع سيارة إنتاجية في العالم، خاصة وأن تجربة بوجاتي كانت مع سيارة اختبارية.

وفي الواقع أشارت تقارير جديدة أن جيسكو قد تكون أسرع مما توقعنا، مع تطوير الشركة السويدية لنسخة قادرة على كسر حاجز الـ 500 كم\س.. ونعلم بالفعل أن كوينيجسيج ستقدم سيارة “ميشن 500” الاختبارية في معرض جنيف للسيارات، ومن المنطقي أن السيارة ستكون مبنية على آخر موديلات الشركة جيسكو كما أن اسمها هو إشارة واضحة لحاجز الـ 500 كم\س.

وسينطلق الإصدار رقم 89 لمعرض جنيف السويسري للسيارات في الثالث من مارس القادم.