تعرف على الموعد الرسمي لطرح هيونداي سوناتا 2021

كتب: باسل الحلواني

تداول عدداً من مواقع السيارات العالمية صوراً مسربة لأيقونة هيونداي الفاخرة الشهيرة "سوناتا" 2021، التي تتمتع بملامح رياضية جريئة، وهيكل انسيابي، ذو مؤخرة على هيئة أجنحة هوائية، يمنح السيارة ثباتاً

كبيراً أثناء السير على السرعات العالية.

وأضفت المصابيح الأمامية LED، والخلفية الممتدة بطول مؤخرة السيارة، مزيداً من الإبهار لها، فيما تقف سيارة هيونداي الفارهة على عجلات

رياضية قياس 18 و19 بوصة، وتحمل محركاً مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.5 لتر وعزم 290 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

ومن المنتظر وفقاً لعدد من المراقبين والمتخصصين أن يتم طرح السيارة الجديدة بحلول النصف الثاني من العام الجاري.

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