كتب: باسل الحلواني
تداول عدداً من مواقع السيارات العالمية صوراً مسربة لأيقونة هيونداي الفاخرة الشهيرة "سوناتا" 2021، التي تتمتع بملامح رياضية جريئة، وهيكل انسيابي، ذو مؤخرة على هيئة أجنحة هوائية، يمنح السيارة ثباتاًكبيراً أثناء السير على السرعات العالية.
وأضفت المصابيح الأمامية LED، والخلفية الممتدة بطول مؤخرة السيارة، مزيداً من الإبهار لها، فيما تقف سيارة هيونداي الفارهة على عجلاترياضية قياس 18 و19 بوصة، وتحمل محركاً مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.5 لتر وعزم 290 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.
ومن المنتظر وفقاً لعدد من المراقبين والمتخصصين أن يتم طرح السيارة الجديدة بحلول النصف الثاني من العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الموعد الرسمي لطرح هيونداي سوناتا 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.