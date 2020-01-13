تخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيه على السيارات المستعملة.. وتراجع حركتي البيع والشراء

كتب: باسل الحلواني

أكد محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار سيارات مصر، أن سوق السيارات يواجه تراجعاً كبيراً في حركة البيع والشراء، خلال الفترة الأخيرة، في ظل انتظار قطاع كبير من المستهلكين لاستقرار أسعار السيارات الجديدة بعد الانتهاء من تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، والتي أدت إلى انخفاض أسعار السيارات تركية المنشأ، والطرازات الأخرى المنافسة لها.

وقال "حماد"، إن أسعار السيارات المستعملة تأثرت بتراجع

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أسعار الدولار، وكذلك بإتفاقتي الشراكة الأوروبية والتركية، وتراجعت بعضها بنسبة 20%، أي مايعادل حوالي 50 ألف جنيه تقريباً، للسيارات التي يتراوح سعرها من 250 ألف إلى حوالي 300 ألف، مضيفاً:"على سبيل المثال السيارة تويوتا كورولا الفئة الثانية مستعملة كانت تباع بحوالي 280 ألف جنيه، وتراجعت أسعارها إلى 230 ألف جنيه، أما مازدا 3 موديل 2017 مستعملة فكانت تباع بحوالي 300 ألف جنيه، وتراجعت إلى 250 ألف جنيه، كذلك أصبح سعر ميتسوبيشي لانسر شارك موديل 2015، مابين 185 إلى 190 ألف جنيه، بدلاً من 230 ألف جنيهاً، وأوبل كورسا 2017 تراجعت من 250 ألف إلى حوالي 200 ألفاً".

وتوقع "حماد"، أن تشهد المبيعات تحسناً وانتعاشاَ كبيراً بداية من النصف الثاني من العام، في ظل استقرار الأسعار المتوقع.

وصرح رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار سيارات مصر، بأن تجار السيارات المستعملة اتجهوا مؤخراً إلى المنصات الإلكترونية لبيع وشراء السيارات، نظراً لسهولة التواصل من خلالها مع العملاء.