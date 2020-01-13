كتب: باسل الحلواني
أكد محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار سيارات مصر، أن سوق السيارات يواجه تراجعاً كبيراً في حركة البيع والشراء، خلال الفترة الأخيرة، في ظل انتظار قطاع كبير من المستهلكين لاستقرار أسعار السيارات الجديدة بعد الانتهاء من تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، والتي أدت إلى انخفاض أسعار السيارات تركية المنشأ، والطرازات الأخرى المنافسة لها.
وقال "حماد"، إن أسعار السيارات المستعملة تأثرت بتراجع
وتوقع "حماد"، أن تشهد المبيعات تحسناً وانتعاشاَ كبيراً بداية من النصف الثاني من العام، في ظل استقرار الأسعار المتوقع.
وصرح رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار سيارات مصر، بأن تجار السيارات المستعملة اتجهوا مؤخراً إلى المنصات الإلكترونية لبيع وشراء السيارات، نظراً لسهولة التواصل من خلالها مع العملاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيه على السيارات المستعملة.. وتراجع حركتي البيع والشراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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