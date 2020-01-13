شانجان يوني تي: كروس اوفر صينية جديدة بتصميم جذاب

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت علامة جديدة للسيارات في الصين باسم UNI التابعة لشركة شانجان، وهي الشريك المحلي في الصين لفورد وبيجو ستروين مسبقا، والعلامة الجديدة موجهة للشباب بشكل خاص مع الكشف عن أول موديل لها باسم UNI T على هيئة كروس اوفر أنيقة.

ويمكن اعتبار الكروس اوفر “كومباكت” في الحجم رغم عدم ظهور هذا في الصور، حيث يصل طولها إلى 177 إنش وعرضها 73 إنش، مع تصميم خارجي يشمل شبكة تهوية مثيرة للاهتمام ومصابيح أمامية LED ولمسات برتقالية.

كما نرى خط سقف أنيق بنفس اللمسات البرتقالية البراقة مع مصابيح خلفية جريئة وجناحين يمتدان من السقف وأنابيب عادم رباعية.

وستتوفر السيارة بمحركين، الأول تيربو 1.5 لتر والثاني تيربو 2.0 لتر بأربعة سلندر، مع الكشف عن الأسعار قرب موعد الطرح.