كل ما نعرفه عن تيسلا موديل S الجيل القادم+الشكل المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – تيسلا موديل S مثلت لحظة ظهور تيسلا بشكل حقيقي في الساحة وإعلانها عن بداية عصر جديد من المنافسة في المجال، مع تقديمها لموديل بأداء ممتاز ومدى كهربائي جيد وأنظمة قيادة نصف ذاتية. ولكن مر العديد من الأعوام منذ إطلاق السيارة في 2012 ونتساءل عن طبيعة الموديل الذي قد يحل محل موديل S.

تصميم خارجي جريء

من المتوقع أن الجيل القادم من موديل S سيحظى بتصميم أكثر جراءة من الموديل الحالي، مع مشاركة بعض ملامح التصميم مع تيسلا رودستر 2.0 مثل مقدمة أنف القرش ومصابيح أمامية عمودية، بينما الداخلية ستحصل على مواد أفخم وأعلى جودة بكثير، وفي الخلف قد نرى مصابيح خلفية LED أفقية بعرض السيارة بأكملها.

الأداء

موديل S الأصلي توفر بعدد من النسخ مثل القياسية ونسخة المدى الطويل ونسخة الأداء، مع تقديم نسخ Insane و Ludicrous لاحقا والتي تنافس أداء السيارات الخارقة.. وبالنسبة للجيل الجديد فنتوقع أن يشمل نسخة أساسية بموتور واحد ودفع خلفي، مع نسخة أخرى بموتورين ودفع رباعي والنسخة الأكثر جنونا بثلاث موتورات مثلما هو الحال مع سايبرتراك الجديدة.

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نسخة الثلاث موتورات ستمهد لموديل “بليد” الجديد عالي الأداء لتيسلا بتسارع إلى 97 كم\س في أقل من ثانيتين ومدى يتعدى 800 كيلومتر بفضل آخر التطويرات في بطاريات الليثيوم ايون، خاصة مع ظهور تقارير عن تطوير تيسلا لبطارية بعمر يصل إلى 1.6 مليون كليومتر.

المنافسة

تيسلا موديل S الجديدة ستواجه منافسة من بورشه تايكان واودي اي ترون GT القادمة ومرسيدس EQS وفيسكر ايموشن.