تحالف رينو ونيسان يواجه خطر الانهيار

الخليج ٣٦٥ نت – الأسابيع الماضية كانت مشتعلة فيما يتعلق بنيسان ورئيسها السابق كارلوس غصن، والذي هرب من اليابان ووصل إلى بيروت في طائرة خاصة مرت بتركيا في الثلاثين من ديسمبر قبل ظهوره في مؤتمر صحفي يشرح فيه للعالم جانبه من الأحداث، ولكن يبدو أن الدراما لن تنتهي بعد لنيسان، حيث أشارت تقارير أن التحالف مع رينو يواجه خطر الانفصال بشكل حقيقي.

جريدة The Financial Times نقلت عن مصادر مطلعة أن نيسان بدأت بالتخطيط لانفصال محتمل من رينو، وشملت المناقشات فصل عمليات التصنيع والهندسة وتغييرات مجلس إدارة نيسان وغيرها.

وحتى أثناء عصر غصن، كان بعض المهندسين والمدراء غير سعداء بقرار توثيق العلاقة وتوحيد الأقسام بين رينو ونيسان، وقد تصاعد غضبهم بعد القبض على غصن لدرجة أن رئيس مجلس إدارة رينو الجديد، جون دومينيك سينارد، عبر عن شكوكه في استمرار التحالف فور تسلمه لمنصبه العام الماضي.

في حالة انهيار التحالف، ستسعى نيسان ورينو في الغالب وراء شركاء عالميين جدد، مع ملاحظة أن ميتسوبيشي أيضا جزء من التحالف ما سيضيف إلى تعقيد الانفصال.