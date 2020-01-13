تفسير ظهور الأشياء أبعد مما هي عليه بالحقيقة في مرآة السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تتواجد في المعتاد في السيارات عدد من التنبيهات المختلفة لتحذير السائقين، أحد هذه التنبيهات الشهيرة موجودة على مرايا السيارات الجانبية، وهو تقول:”الأشياء التي تراها في المرآة أقرب مما تبدو عليه”؟



يتواجد هذا التنبيه في غالبية السيارات الجديدة، وبالتأكيد تساءلت عن السبب من وراء هذا التنبيه، ولماذا لا تتمكن مرآة الراكب الجانبية إظهار الأشياء بدقّة كما هي في الحقيقة، هذا التساؤل سوف نوضحه خلال السطور القادمة.



أجاب الخبراء عن هذا التساؤل قائلين، أنه يرجع ببساطة إلى اعتبارات الأمان والسلامة أثناء القيادة، حيث أن رؤيتنا للأشياء المحيطة تعتمد على كيفية انعكاس الضوء عليها، وأن انعكاس مسار الضوء على الأشياء يتأثر بعدد من العناصر، منها بنية وشكل ولون هذا الشيء، سواء كان سيارة أو دراجة مثلاً.

وأضاف الخبراء، أن خواص الشيء الذي نراه قد لا تكون مُطابقة لخواصه الأصلية كما هو على أرض الواقع، في حال ما كانت الصور التي نراها مُنعكسة عن سطوح وسيطة مثل المرآة، وأن ذلك يتعلق بطبيعة السطح الوسيط الذي عكس الصورة.

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ومن الأسباب الرئيسية لاختلاف بعد الأشياء في المرآة هو شكل المرآة نفسه، وكمثال على ذلك، فإنه في أمريكا تكون المرايا الجانبية للركاب محدبة الشكل “منحنية قليلًا للخارج”، في حين أن المرايا الجانبية للسائق مسطّحة.

هذا الأمر يساعد على تقليل النقاط العمياء للسائق على ذلك الجانب من السيارة، ما يُعطي مجال رؤية أكثر اتساعًا، لكنه يسبب تشوه في الصورة المنعكسة ويجعل السيارات تظهر بعيدة.



في حين أن المرآة جهة السائق تعطي صورة أكثر دقة لما وراء السيارة مع مجال رؤية أكثر ضيقًا، حيث ينعكس الضوء في نفس الاتجاه الذي يصل فيه المرآة، ولا تُشوّه انعكاس الأجسام، وعندما تجتمع الانعكاسات الناتجة عن كلا المرأتين على طرفي السيارة في مجال رؤية السائق، فإن السائق سيتمكّن من رؤية مساحات أوسع على طرف الراكب، مع إبقاء نظره على الطريق الأساسي.