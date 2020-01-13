عرض بداية العام من الناغي على تقسيط فورد إسكورت 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وارتق إلى مستوى جديد مع عروض فورد الكبرى. السيارة المشمولة في العرض: فورد إسكورت Ambiente موديل 2020: القسط الشهري : 879 ريال مميزات العرض: Advertisements 3 سنوات صيانة مجانية

5 سنوات ضمان المصنع + خدمة المساندة على الطريق

تأمين شامل

بدون رسوم إدارية الشروط والأحكام: قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة.

يسري العرض حتى 15 يناير 2020.

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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