كيف خرّب مدرب مانشستر سيتي مجموعة من سياراته؟

الخليج ٣٦٥ نت – يعد بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أفضل مدربي العالم، لكن على الرغم من النجاح الهائل الذي حققه المدرب الإسباني، إلا أنه عاني كثيراً خارج الملعب وواجه بعض الفشل خاصة فيما يتعلق بقيادة السيارات.



وفقا لصحيفة “صن” البريطانية، اقتني جوارديولا منذ قيادته للنادي الإنجليزي عام 2016 أربعة سيارات، وقد ألحق الضرر بهم جميعاً ولم تستمر أي سيارة معه لفترة طويلة نظراً لقيادته السيئة.

وتنوعت طرازات هذه السيارات بين الفارهة والرياضية والشعبية، وهي كل من رينج روفر وتبلغ قيمتها 150 ألف جنيه إسترليني (733.5 ألف ريال)، ومرسيدس GLE سوداء تبلغ قيمتها 80 ألف جنيه إسترليني (391 ألف ريال تقريباً).

كما أقتني جوارديولا سيارة ميني كوبر بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني (146 ألف ريال تقريباً)، وأخيراً بنتلي GTX 700 فضية اللون سعرها 200 ألف جنيه إسترليني (978 ألف ريال).

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ولقد ذكر المؤلفان لو مارتين وبول بالوس في كتابهما “مدينة بيب: صناعة السوبر ستار” عن المدرب الإسباني الشهير: “اشتهر منذ أيام برشلونة بأنه سائق تعيس وهذه هي سيارته الرابعة التي يمتلكها منذ مجيئه إلى مانشستر”.

وأضاف المؤلفان: “مرايا الجانب (في سيارات جوارديولا) لا تصمد لفترة طويلة، وقد ملأ بالبنزين سيارة رينج روفر تعمل أصلا بالديزل”.. إلى جانب “مصائب أخرى” على ما يبدو.