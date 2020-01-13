كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيارات "تسلا" سوف تتحدث قريباً إلى المشاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إيلون ماسك إن سيارات تسلا ستتمكن قريبًا من التحدث إلى المشاة القريبين، من خلال تغريدة له على موقع تويتر تكشف عن الوظيفة الجديدة.

حيث شارك الرئيس التنفيذي مقطعًا قصيرًا يظهر فيه Tesla Model 3 تتحدث إلى أحد المشاة بينما تسير السيارة ببطء.

وكتب ماسك في التغريدة: "سوف تتحدث تيسلا قريبًا مع الناس إذا أردت. هذا حقيقي."