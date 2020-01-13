الكشف عن الجيل الجديد من رباعية الدفع الفاخرة "كاديلاك إسكاليد"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة "كاديلاك"، عبر موقعها الرسمي، عن مفاجأة لعشاق سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، حيث كشفت عن نموذج جديد من سيارتها إسكاليد موديل 2021.

ويختلف الطراز الجديد من إسكاليد، عن النسخة

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الحالية، حيث حصلت على واجهة أمامية مميزة، وتزينت بمصابيح LED لم تشهدها هذه السيارات من قبل.

وبحسب تسريبات كاديلاك، فإن إسكاليد الجديدة، مزودة بشاشة OLED بحجم 38

بوصة، تمتد على طول الواجهة الأمامية، لتوفر للسائق والراكب المجاور إمكانية مشاهدة الفيديوهات بدقة كما في تلفزيونات 4K الحديثة.

وستعتمد "إسكاليد"، على منصات كتلك التي تصنع بها سيارات Tahoe 2021 الجديدة من شيفروليه، وستحصل على محركات بنزين بسعة 6.2 و4.2 لتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل.