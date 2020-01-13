رالي داكار 2020 المرحلة السابعة: ساينز يفوز في يوم حزين برياضة المحركات

الخليج ٣٦٥ نت – فاز الإسباني “كارلوس ساينز” بالمرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2020، وبهذا يكون قد عزز صدارته للترتيب العام للرالي في يوم حزين في عالم رياضة المحركات شهد وفاة الدراج البرتغالي “باولو غونشالفيز”.

وبعد يوم من الراحة استجمع فيه المنافسون قواهم واستعدوا للقسم الثاني من الرالي، حيث سيخوضون 6 مراحل خاصة، استهلوها اليوم بمرحلة هي الأطول في الرالي، والتي بلغت مسافتها 546 كم إضافة إلى 195 كم مرحلة وصل انتقلوا فيها من الرياض إلى وادي الدواسر.

ومع بداية المرحلة بدا أن السعودي ياسر سعيدان (ميني جون كوبر ووركس رالي) سيكون من المرشحين للمنافسة على الفوز، وتصدّر جدول الترتيب عند نقطة المرور الثالثة (161 كم)، وبقي بالصدارة متقدماً بـ 51 ثانية على القطري ناصر العطية (تويوتا هايلوكس) مع الوصول إلى نقطة المرور التالية (214 كم)، وخلفهما الهولندي بيرنهارد تن برينكي (تويوتا هايلوكس) والإسباني فرناندو ألونسو (تويوتا هايلوكس)، كما تواجد ثنائي فريق البحرين ميني جون كوبر ووركس باغي أكس-رايد ستيفان بيترهانسل وكارلوس ساينز بالمركزين الخامس والسادس توالياً وبفارق لم يتعدّ الدقيقة و45 ثانية عن الصدارة.

لكن ساينز بدا عازماً على تحقيق الفوز في وادي الدواسر، وبالفعل قفز إلى المركز الأول مع بلوغ نقطة المرور الخامسة (321 كلم)، وتقدم على العطية بـ 18 ثانية، فيما كان بيترهانسل خلفهما بفارق 1:29 د، وقد أثبت ساينز على أنه السائق الأسرع في القسم الثاني من المرحلة، ووسّع الفارق عن باقي منافسيه ليتصدر أمام العطية بفارق 1:45 د مع الوصول إلى نقطة الـ 431 كم، و2:27 د عن بيترهانسل الذي لم يكن قادراً على مجاراة سرعة زميله في الفريق، واستمر ساينز على هذه الوتيرة في الكيلومترات الأخيرة، ليحقق فوزه الثالث بإحدى مراحل رالي داكار 2020، متقدماً بفارق 2:12 د عن العطية و2:532 د عن بيترهانسل.

وسجّل الهولندي “بيرنهارد تن برينكي” رابع أسرع توقيت في المرحلة متأخراً بـ 2:53 د عن ساينز، وحلّ خلفه الراجحي بالمركز الخامس، والإسباني فرناندو ألونسو سادساً، بينما عبر سعيدان خط النهاية متأخراً عن الفائز بالمرحلة بـ 13 دقيقة، وبذلك يعزز ساينز صداراته للترتيب العام (توقيت إجمالي قدره 27:49:14 ساعة) إلى 10 دقائق عن العطية، فيما يحتل بيترهانسل المركز الثالث وبفارق 19 دقيقة عن الصدارة، وخلفه الهواندي بيرنهارد تن برينكي (تويوتا هايلوكس) والراجحي رابعاً وبفارق 24 دقيقة بينهما.

يوم حزين في رالي داكار السعودية 2020

توفي الدراج البرتغالي “باولو غونشالفيز” صاحب الأربعين عاماً إثر سقوطه عن دراجته الحاملة الرقم 8 بعد 276 من بداية المرحلة الخاصة السابعة من الرالي، وكان هو الدراج الفائز بلقب كأس العالم لراليات الكروس كانتري 2013، وقد تلقى المنظمون إشعاراً الساعة 10:08 بالتوقيت المحلي ووصلت طوافة الإسعاف إلى مكان الحادث الأليم الساعة 10:16، ووجدته فاقداً للوعي بعد تعرضه لسكتة قلبية، وبعد محاولات جاهدة لإسعافه تم نقل الدراج جواً إلى مستشفى ليال، حيث تم الإعلان عن وفاته.

يُذكر أن غونشالفيز قد سجّل بدايته في رالي داكار عام 2006، وأنهى 4 مشاركات ضمن المراكز العشرة الأولى، وكانت النتيجة الأفضل له احتلال المركز الثاني خلف مارك كوما عام 2015، وكان غونشالفيز يحتل المركز 46 في فئة الدراجات النارية مع انطلاق هذه المرحلة صباح اليوم.

دراجات

الفوز بمرحلة اليوم في فئة الدراجات النارية كان من نصيب الإسباني خوان باريدا (هوندا)، وحلّ ثانياً دراج “كيه تي أم” النمساوي ماتياس فالكنر متأخراً بـ 2:54 د عن الصدارة، فيما سجّل ثالث أسرع توقيت الأرجنتيني لوتشيانو بينيفادس، أما متصدر الترتيب العام للفئة الأميركي ريكي برابيك (هوندا)، فعبر خط النهاية مسجلاً رابع أسرع توقيت في المرحلة وبفارق 3:29 د عن باريدا، بأداء هو الأكثر ثباتاً بين منافسيه في مرحل هذا الرالي لغاية الآن.

وأنهى الأرجنتيني “كيفن بينيفادس” المرحلة متأخراً بـ 6:35 د عن زميله في الفريق باريداً، أما بينيفادس قد توقف للوقت نفسه تقريباً لمحاولة مساعدة غونشالفيز، وبالتالي سيتم حذف هذا الوقت من توقيته في المرحلة، لذا ما تزال نتيجة المرحلة غير نهائية.

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ويتصدر برابيك الترتيب العام للفئة بتوقيت إجمالي قدره 28:25:01 ساعة، وبفارق 24:48 د عن التشيلي بابلو كونتانيا (هاسكفارنا) و27:01 د عن التشيلي خوسيه إيغناسيو كورنيو (هوندا)، فيما يحتل أفضل دراجي “كيه تي أم” فالكنر المركز الرابع بفارق 33 دقيقة عن الصدارة.

كوادز

وفي فئة الدراجات رُباعية الدفع، أمضى الفرنسي “سيمون فيتس” طوال المرحلة خلف التشيلي جيوفاني إنريكو، الذي يواصل مشاركته بهذا الرالي ضمن فئة “تجربة داكار” (للسائقين والدراجين الذين لم يتمكنوا من إنهاء إحدى المراحل)، تمكن في الكيلومترات الأخيرة من خطف المركز الأول منه، وعبر خط النهاية متقدماً عليه بفارق 11 ثانية، في وقت واصل التشيلي إيغناسيو كاسالي تقديم مستوى قوي في هذا الرالي منهياً المرحلة خلف فيتس بـ 1:31 د.

ويتصدر كاسالي الترتيب العام للفئة بتوقيت إجمالي قدره 36:12:58 ساعة، وبفارق 36:43 عن فيتس بالمركز الثاني، وخلفهما البولندي رافال سونيك متأخراً بأكثر من ساعة و20 دقيقة عن الصدارة.

أس أس في

يواصل الدراج الأميركي “بلايد هيلدبراند” مشواره في رالي داكار تحت فئة “تجربة داكار” بعد انسحابه من المرحلة الثانية، وتمكن من تحقيق الفوز بالمرحلة السابعة في فئة سيارات الباغي خفيفقة الوزن، وتفوّق بفارق 11 دقيقة على متصدر الترتيب العام للفئة الأميركي “كايسي كوري” وأكثر من 13 دقيقة على البولندي “آرون دومزالا”، ويتصدر كوري الترتيب العام بفارق 32 دقيقة عن التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو و43 دقيقة عن الروسي سيرغي كارياكين.

شاحنات

حقق الروسي أندي كارغينوف (كاماز ) صدارته للترتيب العام بتحقيقه المركز الأول متقدماً على مواطنيه دمتري سوتنيكوف وأليكس شيبالوف بفارق 3 ثواني و2:05 د توالياً، وتصدر كاترغينوف الترتيب بتوقيت إجمالي قدره 30:06:45 دقيقة، وبفارق 21:12 د عن شيبالوف، فيما يحتل سائق ماز البلاريوسية “سيارهي فيازوفيتش” المركز الثالث وبفارق 46 دقيقة عن الصدارة.

المرحلة الثامنة

ويجتاز المشاركون في النسخة 42 من رالي داكار يوم غد مرحلة دائرية ينطلقون فيها من وادي الدواسر ويعودون إلى مخيّم الإقامة المؤقتة في المكان نفسه، وتبلغ مسافة المرحلة الخاصة 477 كم إضافة إلى 239 كم مرحلة وصل.

الترتيب العام لمراكز الصدارة في فئة السيارات بعد انتهاء المرحلة السابعة (غير رسمي)

الترتيب تقدم / تراجع السائق الملاح السيارة التوقيت الفارق عقوبة

1 = كارلوس ساينز لوكاس كروز ميني جون كوبر ووركس باغي 27:49:14 0:00:00 0:00:00

2 = ناصر العطية ماتيو بوميل تويوتا هايلوكس 27:59:14 0:10:00 0:03:00

3 = ستيفان بيتيرهانسل باولو فيوزا ميني جون كوبر ووركس باغي 28:08:27 0:19:13 0:00:00

4 = يزيد الراجحي قنسطنتين شيلتوف تويوتا هايلوكس 28:33:38 0:44:24 0:02:00

5 = أورلاندو تيرانوفيا بيرناردو غرو ميني جون كوبر ووركس رالي 28:45:12 0:55:58 0:00:00

6 +1 جينيال دو فيلييه أليكس هارو برافو تويوتا هايلوكس 28:55:12 1:05:58 0:00:00

7 +1 بيرنهارد تن برينكي توم كولسول تويوتا هايلوكس 29:05:10 1:15:56 0:00:00

8 -2 ماتيو سيرادوري فابيان لوركان سينتوري باغي 29:11:11 1:21:57 0:02:00

9 = ياسر سعيدان أليكسي كومزيتس ميني جون كوبر ووركس رالي 30:02:57 2:13:43 0:00:00

10 +3 هان وي مين لياو هانوي موتورسبورت باغي 30:57:44 3:08:30 0:00:00