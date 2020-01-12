"ميني" تكشف عن موديل خاص من سيارتها الشهيرة "الكابريو"

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة صناعة السيارات، عن موديل خاص من سيارتها الشهيرة "كابريو"، أطلقت عليه "سايد واك".
وقالت الشركة أن الأسعار الرسمية للطراز الخاص تبدأ من من 29 ألف و220 يورو، أي مايعادل 520 ألف جنيه مصري.
وأضافت الشركة التابعة لمجموعة بي إم دبليو الألمانية أن الموديل الخاص
وبشكل قياسي تتضافر جهود المحركات مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات، كما تشتملباقة التجهيزات الاختيارية على ناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات.
كما يمتاز الموديل الخاص Sidewalk بكشافات LED ومقاعد مكسوة بالجلد، وتزين الأشرطة غطاء حيز المحرك، بينما يزدان السقف القماشي بشكل الأسهم.
وأوضحت الشركة البريطانية أن الموديل الخاص Sidewalk من السيارة الكابريو يتألق بالطلاء Blue Laguna Metallic، كما تتوفر له ألوان الطلاء Midnight Black وEnigmatic Black وMoonwalk Grey وThunder Grey وWhite Silver.
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