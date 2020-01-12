بعد 10 أيام من تخفيض أسعارها.. "أوفر برايس" على أسعار فيات تيبو

كتب: باسل الحلواني

ضربت ظاهرة الـ"أوفر برايس" أو البيع بقيمة أعلى من الأسعار الرسمية، السيارة فيات تيبو، التي شهدت أسعارها تخفيضات تصل إلى 25 ألف جنيه، مطلع شهر يناير الجاري، إثر تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية التجارة الحرة.

حدد عدد من موزعي "فيات"، قيمة الزيادات من 3 إلى 6 آلاف جنيه، وذلك بالمخالفة للأسعار الرسمية المعلنة من وكيل السيارة في مصر، شركة دينامكس أوتو.

وعلمت "سيارات الوفد"، أن عدداً من الموزعين قد عقدوا

اجتماعاً سرياً، للاتفاق على قيمة الزيادة السعرية المقرر فرضها "أوفر برايس" على فيات تيبو.

كان وكيل علامة فيات في مصر، قد كشف عن أسعار موديلات "تيبو" الجديدة، وذلك بعد التطبيق الرسمي لـ"زيرو جمارك" على السيارات تركية المنشأ، ابتداءً من يناير 2020، والتي جاءت كالتالي:

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- فيات تيبو مانيوال Baseline بسعر189900 جنيه بانخفاض قدره 25 ألف جنيه حيث كان السعر السابق

214900 جنيه.

- فيات تيبو مانيوال Full option بسعر 204900 جنيه بانخفاض قدره 20 ألف جنيه حيث كان السعر السابق

224900 جنيه.

- فيات تيبو اوتوماتيك Baseline بسعر 249900 جنيه بانخفاض قدره 23 ألف جنيه حيث كان السعر السابق

272900 جنيه.

- فيات تيبو اوتوماتيك Full option بسعر 284900 جنيه بانخفاض قدره 18 ألف جنيه حيث كان السعر السابق

302900 جنيه.

- فيات تيبو هاتشباك Baseline بسعر 269900 جنيه بانخفاض قدره 19 ألف جنيه حيث كان السعر السابق

288900 جنيه.

- فيات تيبو هاتشباك Full option بسعر 309900 جنيه ،وهي فئة يتم طرحها لأول مرة.