كتب: باسل الحلواني
أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالية "الأفضل / Car of the Year Egypt"، عن بدء استعداداتها لتنظيم احتفالية العام الجارى 2020، المقرر لهاالسادس عشر من شهر مارس المقبل بالقاهرة.
وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة، إن دورة هذا العام منالاحتفالية، سوف تشهد مشاركة ورعاية عدد أكبر من الشركات المتخصصة بقطاع السيارات، والمؤسسات الصحفية والإعلامية.
وأكد البيان أن الفعاليات سوف تشهد مجموعة من المفاجآت غير المتوقعة، التي سوف يتم الكشف عنها لاحقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر 16 مارس القادم.. انطلاق فعاليات احتفالية "الأفضل / Car of the Year Egypt" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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