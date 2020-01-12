16 مارس القادم.. انطلاق فعاليات احتفالية "الأفضل / Car of the Year Egypt"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالية "الأفضل / Car of the Year Egypt"، عن بدء استعداداتها لتنظيم احتفالية العام الجارى 2020، المقرر لها

السادس عشر من شهر مارس المقبل بالقاهرة.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة، إن دورة هذا العام من

الاحتفالية، سوف تشهد مشاركة ورعاية عدد أكبر من الشركات المتخصصة بقطاع السيارات، والمؤسسات الصحفية والإعلامية.

وأكد البيان أن الفعاليات سوف تشهد مجموعة من المفاجآت غير المتوقعة، التي سوف يتم الكشف عنها لاحقاً.