ننشر المواصفات الكاملة لأحدث سيارة ألمانية مرشحة للسوق المصرية

كتب: باسل الحلواني

كشفت العديد من مواقع السيارات العالمية عن ترشيح شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاجن"، للسيارة "طوارق"، للطرح في سوق السيارات المصرية خلال الفترة القادمة، لتنضم إلى باقي أعضاء عائلة فولكس فاجن المتاحة في مصر عبر وكيلها الرسمي الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف.

وتتوافر السيارة "طوارق"، المتوقع تقديمها في مصر بمحرك 2000 سي سي TSI رباعي الاسطوانات بقوة 250 حصان وعزم دوران 370 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات ونظام دفع رباعي . كما يبلغ طول السيارة 4.878 مم وعرضها 1.984 مم وارتفاع 1.702 مم وقاعدة عجلات بطول 2.894 مم وتتسع السيارة الي 5 ركاب مع مقصورة خلفية 810 لتر وخزان وقود سعة 75 لتر.

وتتميز طوارق الجديدة بلمسة حداثة تميزها عن غيرها من سيارات الدفع الرباعي الرياضية الفاخرة، ويعود ذلك إلى أبعادها الجديدة وأحدث التقنيات الرائدة ومجموعة أنظمة المساعدة والرفاهية والراحة . كما تتميز السيارة بمظهر رشيق مع المشتت الرياضي الأنيق ومصابيح الجناح الخلفي الديناميكية بتقنية LED وأنابيب العادم المطلية بالكروم والتي تأخذ شكل شبه منحرف.

أما العجلات السبيكية التي تعزز المظهر الرياضي بشكلها وحجمها فهي بين 18 و21 بوصة كما تأتي الشبكة الامامية العريضة بلمسات من الكروم في مقدمة السيارة لتصل إلى المصابيح الأمامية . كما تأتي السيارة بمقصورة رقمية جديدة مع باقة الطرقات الوعرة ‘road-Off ‘الاختيارية كما يتوفر للسيارة المصابيح الأمامية بتقنية matrix LED ونظام IQ مع أوضاع الإضاءة الذكية وميزة مساعد الضوء الديناميكي.

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ويتوفر للسيارة نظام المعلومات والترفيه ديسكفر بريميوم Premium Discover بشاشة لمس قياس 15 بوصة. كما تندمج شاشة العرض قياس 12 بوصة بالمقصورة الرقمية لتساعد على التخلص من كافة الأزرار والمقابض والمفاتيح وتوفر الشاشات التحكم بكافة وظائف وأنظمة سيارتك بكل بساطة وسهولة عن طريق اللمس أو الإيماء أوالصوت.

ويتوفر للسيارة نظام التوجيه الرباعي وهو ما يوفر قطر دوران أصغر بالإضافة إلى المزيد من الثبات أثناء القيادة، ويستجيب نظام تثبيت الدوران الكهروميكانيكي بسرعة أكبر وعند سرعات أدنى من تلك التي تستجيب لها أنظمة الثبات التقليدية، كما

يضمن نظام التعليق الهوائي وتوجيه المحور الخلفي الحصول على أعلى درجات الراحة في كل رحلة وارتفاع السيارة لتتأقلم مع كافة أنواع الطرقات بفضل وضعيات القيادة المتوفرة التي تشمل الوضعية العادية، والمريحة، ووضعية الطرقات الوعرة، والطرقات الوعرة الخاصة. كما يمكن لسيارة طوارق الجديدة أن ترتفع لتمنح زيادة في الارتفاع عن سطح الأرض بمقدار 70 مم، وأن تنخفض لتسهل عليك عملية التحميل والتفريغ.

وتتميز السيارة بمقاعد ergoComfort التي تتأقلم مع شكل الجسم وتتمتع بقابلية التعديل بأربع عشرة وضعية وقابلية تغيير ارتفاع وطول المقعد وزاوية وسادة المقعد ومسند ودعامة الظهر كهربائياً. أما الخيار البديل فهو المقاعد الأمامية بميزة التحكم النشط بالمناخ التي تمنح ثلاث إعدادات تهوية مختلفة وثمانية إعدادات مختلفة للتدليك بالهواء خاصة بالسائق وراكب المقعد الأمامي.

ويتوفر للسيارة التحكم بالمناخ من خلال مكيف هواء إلكتروني رباعي المناطق مع تدوير أوتوماتيكي للهواء يمنح السائق والراكب الأمامي وركاب المقاعد الخلفية شعور بدرجة الحرارة وكثافة الهواء. كما يتوفر ميزة الدخول/ التشغيل بدون مفتاح، بالإضافة إلى ميزة تشغيل البوابة الخلفية كهربائيا مع المقاعد الخلفية القابلة للانزلاق والطي والتي تنقسم وتطوى بنسبة 40:20:40 درجة .

كما يتوفر شاشة عرض رأسية تظهر بشكل مباشر على زجاج السيارة الأمامي في مجال الرؤية المباشر للسائق وتعمل بضغطة زر، ويتم عرض المعلومات الخاصة بالقيادة مثل السرعة الحالية وتفاصيل الملاحة بوضوح عليها .