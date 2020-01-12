"سيارات الوفد" تختبر نيسان قشقاي 2020

كتب: باسل الحلواني

قدمت شركة نيسان موتور إيجيبت الدعوة لمجموعة من الصحفيين لتجربة قيادة نيسان قشقاي موديل 2020، والتي تعد أحد أكثر طرازات نيسان مبيعاً في مصر والعالم في فئة سيارات الـ SUV، استعداداً لإطلاق السيارة في السوق المصرية.

وشاركت "سيارات الوفد"، في الفعالية التي أقيمت بمدينة الغردقة، وقامت بتجربة قيادة قشقاي 2020، التي جاءت مزودة بمجموعة من أحدث التقنيات تجسد رؤية القيادة الذكية "Nissan Intelligent Mobility" التي تحول السيارة إلى شريك أكثر استجابةعلى نحوسريع وفعال.

وفرضت "قشقاي"، نفسها بقوة في السوق المصرية، بما تقدمه من إمكانيات مميزة وسعر منافس، حيث باتت الاختيار الأول والسيارة المفضلة لقطاع واسع من العملاء في مصر.وتتمتع نيسان قشقاي بتصميم جذاب يجعل من القيادة تجربة فريدة يستمتع بها السائق والركاب.

وتضيف الشبكة الأمامية لنيسان قشقاي مزيد من الأناقة والانسيابية مع مصابيح LED أمامية، ما يسمح للقائد برؤية أفضل مع اختلاف حالة الجو وفي مختلف الطرق.

أما بالنسبة للتقنيات الذكية التي تم إضافتها لنيسان قشقاي

فقد زودت بشاشة لمسية 7 بوصة تمكن السائق من توصيل هاتفه بالسيارة سواء عن طريق خاصية Apple CarPlay أو Android Auto، مما يضمن قياده آمنة على مختلف الطرق ولمسافات طويلة.وتتسم نيسان قاشقاي بالعديد من تقنيات الأمن والأمان الجديدة بما في ذلك الفرامل الأوتوماتيكية في حالة الطوارئ“Intelligent Emergency Braking”بجانب حساسات للتنبيه في حالة خطر الاصطدام الأمامي“IntelligentForwardCollision Warning”، وأيضاحساساتتنبيهكبما حولالسيارةIntelligent Moving Object Detection” “والنظام المتقدم "Intelligent Around View Monitor" والذي يمنح السائق رؤية شاملة 360 درجة لرؤية كل ما يحيط بالسيارة من كافة الاتجاهات.ويأتي موتور الموديل الجديد من نيسان قشقاي بنفس القوة والكفاءة التي أعتدتها عملاء قاشقاي خلال الأعوام السابقة، فهي تتمتع بمحرك 4 اسطوانات 16 صباب بسعة 1200 سي سي، وهو مزود بشاحن تربو للهواء يولد قوة 115 حصان عند 5200 لفة في الدقيقة، هذا بجانب عزم دوران 165 نيوتن متر عند 1750 لفة في الدقيقة متصل بصندوق تروس أوتوماتيكي "إكس –ترونيك" من فئة CVT.وتتوافر نيسان قشقاي بأربعة فئات، تتضمن الفئة فيزيا VISIAمن نيسان قشقاي على عجلة قيادة متعددة الوظائف، وخاصية التعرف على الصوت، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وخاصية Apple CarPlay أو Android Auto، وراديو وسي دي مع 4 سماعات، ومثبت للسرعة، ومفتاح ذكي. أما التجهيزات الخارجية للفئة الأولى من نيسان قاشقاي فيزيا تشمل إطارات رياضية مقاس 17، ونظام ضم وتعديل الكتروني للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفي معتم.وبالنسبة للفئة الثانية من نيسان قشقاي، وهي "نيسان قشقاي أكسنتا"ACCENTA، بالإضافة إلى كل ما سبق، فهي تحتوي على نظام التحذير قبل التصادم الأمامي“Intelligent Forward Collision Warning” ونظام الفرملة الطارئ الذكي “Intelligent Emergency Braking” ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي التحكم، ومصابيح LED، وحساسات ركن أماميةوخلفية، ورؤية 360 درجة "Intelligent Around View Monitor"، ومصابيح أمامية ذاتية الضبط.أما الفئة الأعلى من نيسان قشقاي 2020، "نيسان قاشقايتيكنا"TEKNA، فتتضمن 6 وسائد هوائية،وحساسات للأمطار،6 سماعات، وخاصية التسخين للمقاعد الأماميه،وإطاراترياضية مقاس 19.وأخيراً يوجد فئة نيسان قشقاي تيكنابوز،"TEKNA BOSE" والتي تحتوي على نظام صوتي فاخر مع 7 مكبرات للصوت، ونظام متقدم للملاحة Offline Navigation.

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