مرسيدس تتصدر مبيعات الطرازات الفارهة بـ2.34 مليون سيارة

كتب: باسل الحلواني
تصدرت علامة مرسيدس بنز الألمانية، مبيعات السيارات الفاخرة، بعد منافسة شرسة مع شركتي "أودي"، و"بي إم دبليو".
وتمكنت "مرسيدس"، من بيع 2.34 مليون سيارة، خلال 2019، بينما بلغت مبيعات بي
من جانبها توقعت شركة "بي إم دبليو"، نمواً في حجممبيعاتها خلال عام 2020، بالأسواق الأوروبية والأمريكية، لتعويض تراجع مبيعات السوق الصينية، والذي حققت فيه رقماً قياسياً خلال 2019، بعد أن تمكنت من بيع 720 ألف سيارة، بفضل السيارات الرياضية متعددة الاستخدام "إكس 1"، و"إكس 5"، بالإضافة إلى سيارات الفئة الخامسة.
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