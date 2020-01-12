كتب: باسل الحلواني تصدرت علامة مرسيدس بنز الألمانية، مبيعات السيارات الفاخرة، بعد منافسة شرسة مع شركتي "أودي"، و"بي إم دبليو". وتمكنت "مرسيدس"، من بيع 2.34 مليون سيارة، خلال 2019، بينما بلغت مبيعات بي Advertisements إم دبليو 2.17 مليون سيارة، فيما حلت "أودي" ثالثاً بإجمالي مبيعات يقدر بـ1.85 مليون سيارة. إم دبليو 2.17 مليون سيارة، فيما حلت "أودي" ثالثاً بإجمالي مبيعات يقدر بـ1.85 مليون سيارة. من جانبها توقعت شركة "بي إم دبليو"، نمواً في حجم مبيعاتها خلال عام 2020، بالأسواق الأوروبية والأمريكية، لتعويض تراجع مبيعات السوق الصينية، والذي حققت فيه رقماً قياسياً خلال 2019، بعد أن تمكنت من بيع 720 ألف سيارة، بفضل السيارات مبيعاتها خلال عام 2020، بالأسواق الأوروبية والأمريكية، لتعويض تراجع مبيعات السوق الصينية، والذي حققت فيه رقماً قياسياً خلال 2019، بعد أن تمكنت من بيع 720 ألف سيارة، بفضل السيارات الرياضية متعددة الاستخدام "إكس 1"، و"إكس 5"، بالإضافة إلى سيارات الفئة الخامسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرسيدس تتصدر مبيعات الطرازات الفارهة بـ2.34 مليون سيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.