تعرف على الأسماء الجديدة وأسعار فئات نيسان قشقاي 2020 في مصر

كتب: باسل الحلواني

كشف شركة نيسان موتور إيجيبت، عن الأسماء الجديدة للفئات الـ4 لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV"، قشقاي 2020، والتي جاءت بباقة متنوعة من التجهيزات تتناسب مع متطلبات المستهلكين.

فيزيا

تحتوي الفئة فيزيا VISIAمن نيسان قشقاي على عجلة قيادة متعددة الوظائف، وخاصية التعرف على الصوت، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وخاصية Apple CarPlay أو Android Auto، وراديو وسي دي مع 4 سماعات، ومثبت للسرعة، ومفتاح ذكي.

أما التجهيزات الخارجية للفئة الأولى من نيسان قاشقاي فيزيا فتشمل إطارات رياضية مقاس 17، ونظام ضم وتعديل الكتروني للمرايا الجانبية، ومصابيح ضباب

أمامية، وزجاج خلفي معتم. وحددت نيسان سعر قشقاي فيزيا بـ 385 ألف جنيه.

أكسنتا

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وبالنسبة للفئة الثانية من نيسان قشقاي، وهي "أكسنتا"ACCENTA، والتي تتضمن بالإضافة إلى كل ما سبق، على نظام التحذير قبل التصادم الأمامي“Intelligent Forward Collision Warning” ونظام الفرملة الطارئ الذكي “Intelligent Emergency Braking” ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي التحكم، ومصابيح LED، وحساسات ركن أماميةوخلفية، ورؤية 360 درجة "Intelligent Around View Monitor"، ومصابيح أمامية ذاتية الضبط،

ويبلغ سعر فئة أكسنتا 420 ألف جنيه.

تيكنا

أما الفئة الأعلى من نيسان قشقاي 2020، فهي "تيكنا"TEKNA، وتتضمن 6 وسائد هوائية،وحساسات للأمطار،6 سماعات، وخاصية التسخين للمقاعد الأماميه،وإطاراترياضية مقاس 19. وجاء سعر فئة قشقاي تيكنا بمبلغ 447 ألف جنيه.

تيكنا بوز

وأخيراً يوجد فئة نيسان قشقاي تيكنابوز،"TEKNA BOSE" والتي تحتوي على نظام صوتي فاخر مع 7 مكبرات للصوت، ونظام متقدم للملاحة Offline Navigation. ووفقاً لنيسان، فإن سعر الفئة الأعلى من قشقاي "تيكنا بوز"، فجاء بسعر 462 ألف جنيه.