عرض تقسيط جينيسيس G70 من المجدوعي للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة المجدوعي للسيارات، وعش تجربة قيادة ذكية مع تقنيات السلامة الموجودة في جينيسيس G70. السيارة المشمولة في العرض: جينيسيس G70 موديل 2019: القسط الشهري: ابتداء من 2599 ريال مميزات العرض: بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

ضمان وخدمة الصيانة لمدة 5 سنوات

التسجيل مجانا الشروط والأحكام: قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة.

هذا العرض ساري طبقا لبرنامج الشريك المصرفي.

الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.

يبدأ معدل النسبة السنوي من 8.52%.

الدفعة الأخيرة 35%.

يسري العرض حتى 31 يناير 2020 أو حتى نفاذ الكمية. صورة العرض:

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