تدشين بوابة خاصة بخدمات تأجير السيارات قريباً

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن السيد “ماجد الزهراني” مدير عام النقل، عن تدشين بوابة “تأجير” مختصة بخدمات تأجير السيارات في غضون شهر من الآن، وكان ذلك خلال لقاءه في برنامج “تم” على قناة “SBC”.
وأوضح أن العقد الموحد في مراحله النهائية ويتم دراسته مع الجهات الأخرى، مشيراً إلى أن بوابة التأجير التي ستُدشن ستُقدم خدمة تأجير السيارات كمرحلة أولى وستشمل تأجير الشاحنات في المرحلة المقبلة.
يُذكر أن الهدف من بوابة التأجير هو أن تكون العملية ضامنة لحقوق المؤجر والمستأجر، بحيث لا يكون هناك سيارة للإيجار بدون تأمين، أو تكون غير صالحة أو عليها مطالبات لجهات أمنية أو جهات أخرى.
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