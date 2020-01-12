الخليج ٣٦٥ نت – أوضح المهندس “أيمن الإدريسي” رئيس قسم التقنية الميكانيكية فـي الكلية التقنية بمكة المكرمة، رأيه في توطين قطاع ميكانيكا السيارات بعد سيطرة الوافدين عليه، على الرغم من وجود الشباب السعودي المؤهل للعمل في هذا القطاع.
حيث طالب “الإدريسي” بتنفيذ برامج تمويلية لدعم شباب المملكة في هذا المجال أو إصدار قرارات إلزامية بسعودة القطاع تدريجياً، وتنطلق هذه المطالبة مما تحقق من نجاحات عقب توطين عدد من القطاعات، بالإضافة إلى أن عوائد العمل في هذا القطاع تصل إلى أرقام مقدرة، وخاصة بعد وصول عدد السيارات في المملكة إلى 12 مليون سيارة.
وأشار إلى أن الكلية قامت بإعداد برامج تدريبية بما يوافق الاحتياجات في سوق العمل المحلية، وما تشمله من مهارات متعلقة بأنظمة ومكونات السيارة وطرق عملها، التي تساهم في تأهيل المتدرب في مجال عمله وكذلك في مجال تشخيص الأعطال والصيانة والإصلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر مطالبات بتوطين قطاع ميكانيكا السيارات في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.