مطالبات بتوطين قطاع ميكانيكا السيارات في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح المهندس “أيمن الإدريسي” رئيس قسم التقنية الميكانيكية فـي الكلية التقنية بمكة ‏المكرمة، رأيه في توطين قطاع ميكانيكا السيارات بعد سيطرة الوافدين عليه، على الرغم من وجود الشباب السعودي المؤهل للعمل في هذا القطاع.‏

حيث طالب “الإدريسي” بتنفيذ برامج تمويلية لدعم ‏شباب المملكة في هذا المجال أو إصدار قرارات إلزامية بسعودة القطاع ‏تدريجياً‎، وتنطلق هذه المطالبة مما تحقق من نجاحات عقب توطين عدد من ‏القطاعات، بالإضافة إلى أن عوائد العمل في هذا القطاع تصل إلى ‏أرقام مقدرة، وخاصة بعد وصول عدد السيارات في المملكة إلى 12 مليون ‏سيارة.‏

وأشار إلى أن الكلية قامت بإعداد برامج تدريبية بما يوافق ‏الاحتياجات في سوق العمل المحلية، وما تشمله من مهارات ‏متعلقة بأنظمة ومكونات السيارة وطرق عملها، التي تساهم في ‏تأهيل المتدرب في مجال عمله وكذلك في مجال تشخيص ‏الأعطال والصيانة والإصلاح.‏