شبح الركود يخيم على قطاع السيارات في الصين

خيّم شبح الركود على سوق السيارات الصينية، وتراجعت مبيعات السيارات بمختلف أنواعها في الصين خلال شهر ديسمبر الماضي، للمرة الثانية على التوالي، وسط تحذيرات عدد من الخبراء والمتخصصين، من اقتراب أكبرأسواق السيارات في العالم من الوصول إلى الحضيض.
يعد هذا الانخفاض هو الثامن عشر في الأعوام الـ19 الماضية، فيما حدثت الزيادة الوحيدة في يونيو الماضي،حينما قدم التجار خصومات كبيرة بهدف التخلص من مخزون السيارات لديهم.
تراجعت مبيعات السيارات "السيدان" والسيارات الرياضية، و"الميني فان" والمركبات متعددة الأغراض، بنسبة 3.6% خلال ديسمبر الماضي، لتصل إلى 2.17 مليون وحدة، بحسب البيانات الصادرة عن جمعية صناعة سيارات الركاب في الصين.
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