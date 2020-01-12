تخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه على سكودا أوكتافيا

كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة كيان إيجيبت، الوكيل الرسمي لعلامة سكودا التشيكية في مصر، تخفيضًا على أسعار أيقونتها أوكتافيا 2020 بنسب تراوحت بين 15.000 و30.000 جنيه.

وبالإعلان عن تخفيض أسعارها، تنضم سكودا أوكتافيا إلى قائمة السيارات التي تضم نحو عشر سيارات تنتمي لعلامات تجارية إيطالية ويابانية وكورية، تراجعت أسعارها منذ بداية 2020 الجاري.

ووفقًا للأسعار الجديدة، أصبحت سكودا أوكتافيا أكتيف القياسية تباع بـ359.900 جنيه بدلًا من 390.000 جنيه بتراجع بلغ 30.000

جنيه، فيم انخفض سعر الفئة ستايل الثانية إلى 450.000 مقارنة بـ465.000 جنيه، واستقرت أسعار الفئة سبورت لاين الأعلى تجهيزًا عند 499.900 جنيه.

تتوفر سكودا أوكتافيا الجديدة لعملاء السوق المحلي بمحرك أساسي رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان ميكانيكي ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

Advertisements

وبحسب الوكيل المحلي يتوافر محرك إضافي بشاحن تربو رباعي الاسطوانات

سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

تمتلك السيارة الجديدة باقة من وسائل الأمان أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل ABS ونظام EBD لتوزيع طاقة الفرامل إلكترونيًا وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP ونظام إيموبليزر ضد السرقة وفوانيس ضباب أمامية وخلفية ومصابيح LED أمامية وخلفية وحزام أمان خلفي.

وتقدم السيارة لسائقها عدد من أنظمة المساعدة في مقدمتها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات ونظام ذكى لركن السيارة ومثبت سرعة وصوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة وإمكانية التحكم بالمصابيح الأمامية ومساحات خلفية.