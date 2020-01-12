تعرف على أهم التجهيزات الفنية الجديدة في سيارات الأجرة السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت وزارة النقل السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن الهوية الجديدة والتجهيزات الفنية لسيارات الأجرة بالمملكة، والتي تشمل مايلي: شاشة أمامية وخلفية مزودة بعداد إلكتروني لاحتساب الأجرة.

واي فاي.

سداد وتقييم إلكتروني.

نظام ملاحي.

بيانات عن السائق.

محتوى تعريفي عن السعودية متعدد اللغات.

طابعة فواتير.

بيانات عن السيارة والمنشأة.

جهاز تتبع مرتبط بمنصة وصل. يُذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن برنامج تطوير الشكل الخارجي لسيارات الأجرة، ويشمل السيارات العامة الاعتيادية والسيارات الخاصة الفاخرة وسيارات أجرة المطار، مع تدريب أكثر من 13 ألف سائق على الجوانب الثقافية ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحصول على زي معتمد لكل السائقين، مع تعرفيهم بالمحظورات خلال عملية القيادة.

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