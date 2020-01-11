عروض خاصة للصيانة الدورية على سيارات كيا الجبر

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر للسيارات.. حافظ على سلامتك مع العروض الخاصة للصيانة الدورية من كيا الجبر، واحصل على أقمشة الفرامل الجديدة ابتداء من 359 ريال . مميزات العرض: تغيير الفحمات الأمامية أو الخلفية لسيارات بيكانتو، ريو، سيراتو، كارينز، سبورتج، بيجاس وسول ابتداء من 359 ريال.

تغيير الفحمات الأمامية أو الخلفية لسيارات أوبتيما، سورينتو، كادينزا وموهافي ابتداء من 449 ريال.

تغيير الفحمات الأمامية أو الخلفية لسيارات كرنفال، تيلورايد وK900 ابتداء من 499 ريال. الشروط والأحكام: في حالة الإحتياج إلى خرط الهوبات سيضاف إلى السعر مبلغ 110 ريال للهوبات الأمامية و110 ريال للهوبات الخلفية كسعر إضافي.

العرض بشمل موديلات 2010 وما فوق وعلى الدقع النقدي.

الأسعار تشمل قيمة الضريبة المضافة

يسري العرض من 13 يناير وحتى 13 فبراير 2020

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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