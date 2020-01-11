تويوتا تندرا 2021 تظهر بوضوح في صور تخيلية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن تندرا الحالية منذ ما يقرب من 13 عام، وها هي الشركة تستعد للكشف عن موديل جديد معاد تصميمه لعام 2021 سوف يتمتع بالمزيد من القوة والتقنيات، ولسوء الحظ، فإن النماذج الأولية المموهة التي رأيناها مؤخراً لا تكشف عن الكثير، لكنها ساعدت في تكوين هذا التصميم التخيلي لما ستبدو عليه السيارة المعاد تصميمها.

بداية فإن الواجهة الأمامية تتأثر بطرز تويوتا الحالية، حيث يستلهم الشبك الأمامي من سيارة تاكوما TRD برو الحالية، في حين أن المصابيح الأمامية تذكرنا براف فور، ولكنها أكبر ومصممة بشكل أفضل لتناسب تندرا، في حين أن المصابيح الخلفية والجنوط والمظهر الجانبي تبدو مثيرة للاهتمام أيضاً.

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ما لا يمكننا مشاهدته في هذا التصميم التخيلي هو ما تحت غطاء المحرك، ولكننا نعلم أن تندرا الجديدة ستستمد قوتها على الأرجح من محرك V6 سعة 3.5 لتر مزدوج التيربو يولد قوة 450 حصان، وقد يكون هناك نسخة هجينة من تندرا بإضافة مساعدة كهربائية لنفس المحرك.

حتى الآن لا نعرف متى ستكشف تويوتا عن تندرا المعاد تصميمها، والجدير بالذكر أنها ستحصل على العديد من الإصدارات مثل TRD برو وغيرها الكثير مثل الإصدار الحالي، ونأمل أن تكشف عنها الشركة عاجلاً وليس آجلاً.