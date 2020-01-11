رالي داكار 2020 المرحلة السادسة: بيترهانسل يفوز وساينز يعزز صدارته

الخليج ٣٦٥ نت – انتصر الفرنسي ستيفان بيترهانسل للمرة الثانية بمراحل رالي داكار السعودية 2020، في حين عزز الإسباني كارلوس ساينز صدارته للترتيب العام أمام القطري ناصر العطية، حيث اجتاز المشاركون بالنسخة 42 من رالي داكار في اليوم السادس مرحلة انتقلوا فيها من حائل إلى الرياض، حيث سيمضون يوم استراحة غداً لالتقاط أنفاسهم قبل مزاولة السباق نحو خط النهاية في القدية بـ 6 مراحل أخرى.

يذكر أن المرحلة الخاصة يبلغ طولها 477 كلم بمسار بأغلبية رملية وفيه 20% من الكثبان الرملية، إضافة إلى 353 كلم مرحلة وصل.

وقد كان ساينز (ميني جون كوبر ووركس باغي) أول المنطلقين بهذه المرحلة في فئة السيارات، بما أنه الفائز بالمرحلة السابقة، وتبعه العطية (تويوتا هايلوكس) وبيترهانسل (ميني جون كوبر ووركس باغي) والسعودي يزيد الراجحي (تويوتا هايلوكس)، ومنذ بداية المرحلة وضع بيترهانسل نفسه في صدارة جدول التواقيت، ولم يتخلَ عن صدارته سوى بفارق ثانيتين مع بلوغ نقطة المرور الرابعة (213 كلم) لمصلحة ساينز، فيما كان العطية خلفهما بفارق 21 ثانية.

إلا أنه سرعان ما استعاد الفرنسي الصدارة مع اجتياز نقطة المرور التالية (265 كلم) وتقدم على ساينز بـ 22 ثانية، فيما بقي العطية خلفهما متأخراً بـ 52 ثانية، والراجحي بالمركز الرابع بفارق 4 دقائق وخلفه مباشرة الإسباني فرناندو ألونسو (تويوتا هايلوكس)، ومن ثم وسّع بيترهانسل الفارق بينه وبين ساينز إلى أكثر من دقيقة مع بلوغ نقطة الـ 425 كلم، وإلى حوالى 3 دقائق عن العطية، وعبر بيترهانسل خط النهاية بتوقيت قدره 4:27:17 ساعات، متقدماً بـ 1:35 د على ساينز و3:22 د على العطية.

وفي المركز الرابع في المرحلة جاء الراجحي متأخراً بـ 6:42 د عن الصدارة، وحلّ خامساً الفرنسي ماتيو سيرادوري (سينتوري باغي)، وتقدم على ألونسو بالمركز السادس، وأكمل الهولندي بينرهارد تن برينكي (تويوتا هايلوكس) والجنوب أفريقي جينيال دو فيلييه (تويوتا هايلوكس) والأرجنتيني أورلاندو تيرانوفيا (ميني جون كوبر ووركس رالي) والسعودي ياسر سعيدان (ميني جون كوبر ووركس رالي) ترتيب المراكز العشرة الأولى في المرحلة.

الجدير بالذكر أن بهذا الفوز يعزز ساينز صدارته للترتيب العام لفئة السيارات بتوقيت قدره 23:33:05 ساعة متقدماً بـ 7:46 د على العطية، فيما اقترب بيترهانسل اليوم من ثنائي الصدارة وبات يبتعد بفارق 16:18 د عن ساينز.

دراجات

تواصل انسحاب الأسامي الكبيرة في فئة الدراجات، وبعد سام ساندرلاند يوم أمس، اضطر الأرجنتيني كيفن بينيفاديس للانسحاب من الرالي بعد تعطل محرك دراجته الهوندا قبل 44 كلم من خط نهاية المرحلة، ومن ناحية أخرى، عادت هوندا لتتفوّق على “كيه تي أم” بتحقيق دراجيها الأميركي ريكي برابيك والإسباني جوان باريدا المركزين الأول والثاني في هذه المرحلة وبفارق 1:34 د بينهما، وحقق النمساوي ماتياس فالكنر (كيه تي أم) ثالث أسرع توقيت متأخراً بـ 245 د عن الصدارة، وجاد دراج هاسكفارنا التشيلي بابلو كونتانيا رابعاً وبفارق 4:55 د عن برابيك.

في حين يتصدر برابيك الترتيب العام المؤقت للفئة بتوقيت إجمالي قدره 23:43:47 ساعة، وبتقدم بـ 21 دقيقة على صاحب المركز الثاني كونتانيا و25 د على برايس، الذي خسر 16 دقيقة إثر توقف دراجته بعد 425 كلم من بداية المرحلة وتراجع إلى المركز الثالث في الترتيب العام.

فئة الدراجات رُباعية الدفع

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في منافسات فئة الدراجات رُباعية الدفع، قلّص الفرنسي سيمون فيتس الفارق بينه وبين متصدر الترتيب العام للفئة التشيلي إيغناسيو كاسالي بـ 6 دقائق بفوزه بمرحلة اليوم، فيما حلّ كاسالي خلفه بالمركزالثاني، وحلّ الفرنسي أليكساندر جيرو ثالثاً بفارق 7 ثواني عن المتصدر.

ويتصدر كاسالي الفئة بفارق 35 دقيقة عن فيتس، فيما يحتل المركز الثالث البولندي رافال سونيك وبفارق 1:07:17 ساعة عن الصدارة، ومن خلفه جيرو بالمركز الرابع وبفارق ساعتين عن كاسالي.

فئة سيارات الباغي خفيفة الوزن

ضمن فئة سيارات الباغي خفيفة الوزن، الفوز بمرحلة اليوم كان من نصيب الإسباني جيراري فاريس، متقدماً بفارق 1:22 د على التشيلي خوسيه لوبيز كونتاردو، الذي استعاد صدارة الترتيب العام للفئة بعد أن خسرها في المرحلة الثالثة، بينما تراجع المتصدر مع نهاية مرحلة الأمس الروسي سيرغي كارياكين إلى المركز الثالث في الترتيب العام بعد أن تأخر بأكثر من 33 دقيقة في مرحلة اليوم.

ويتصدر لوبيز الترتيب العام للفئة بتوقيت قدره 28:52:26 ساعة، متقدماً بفارق 10 دقائق على الأميركي كايسي كوري و30 دقيقة على كارياكين.

شاحنات

عزز الروسي أندري كارغينوف صدارته للترتيب العام بفوزه بالمرحلة السادس، متقدماً بفارق 4:21 د على مواطنه آنتون شيبالوف (كلاهما كاماز)، فيما سجّل البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش (ماز) ثالث أسرع توقيت متأخراً بـ 12 دقيقة عن الفائز، وبات كارغينوف يتصدر الترتيب العام بتوقيت إجمالي قدره 25:06:20 ساعة، متقدماً على شيبالوف بـ 19:14 د، وفيازوفيتش بـ 36:30 د.

اليوم السابع من رالي داكار

في اليوم السابع من رالي داكار، يحظى المنافسون بقسط من الراحة في الرياض لإعادة استجماع قواهم والاستعداد للقسم الثاني من الرالي، حيث سيخوضون 6 مراحل خاصة، ويستهلونها بمرحلة في اليوم الثامن بمرحلة هي الأطول في رالي داكار – السعودية 2020، وتبلغ مسافتها 546 كلم إضافة إلى 195 كلم مرحلة وصل، وينتقلون فيها من الرياض إلى وادي الدواسر.

الترتيب العام لمراكز الصدارة في فئة السيارات مع انتهاء المرحلة السادسة (غير رسمي):