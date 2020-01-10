هوندا سيفيك Type R موديل 2020 تحصل على تحديثات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – بعد تحديث هوندا لسيفيك القياسية ونسخة Si، قامت الشركة بتحديث Type R الأعلى في المجال مع تدشينها في صالون سيارات طوكيو 2020، ولكنها تحديثات جمالية في معظمها مع بعض التركيز على تحسين الأداء الايروديناميكي.

من التغييرات الجديدة هي شبك أمامي أكبر حجما لتبريد المحرك بشكل أفضل، مع لون أزرق “Boost” جديد حصري لـ Type R، كما حدثت هوندا المكابح لتحسين قوة الكبح في السرعات المرتفعة وتغيير نظام التعليق لزيادة الراحة أثناء القيادة.

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بالانتقال للداخلية نرى مقود جلدي جديد مع حزمة أنظمة استشعار هوندا الحديثة لمساعدة السائق بشكل قياسي.. كما تستمر السيارة مع محرك التيربو 2.0 لتر بقوة 306 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر، متصل بجير يدوي 6 سرعات وقفل تفاضلي.

حاليا هوندا لم تؤكد طرح نسخة أكثر قوة لتستعيد لقب أسرع سيارة إنتاجية بنظام دفع أمامي في حلبة نوربورغرينغ، والذي حازت عليه رينو ميجان RS Trophy-R مع تسجيلها لرقم قياسي 7 دقائق و40.1 ثانية، أي أسرع بأربع ثواني من Type R.