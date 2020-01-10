علامة صينية ستطرح 18 سيارة هجينة وكهربائية فاخرة لمنافسة الألمان

الخليج ٣٦٥ نت – يرغب رئيس مجموعة FAW الصينية للسيارات، شو ليوبينج، بمضاعفة مبيعات علامة هونجكي الفاخرة هذا العام إلى 200,000 نسخة، مع استهدافه للوصول إلى مليون سيارة سنويا في العقد القادم.

الشركة المملوكة للحكومة الصينية اشتهرت بحب الرئيس الصيني السابق ماو لها، كما أعلنت عن استهدافها لطرح 21 موديل في مجالها بحلول 2025، منهم 18 موديل هجين أو كهربائي.

وقد صعدت هونجكي بثبات على مدر الأعوام الماضية لتكون أهم شركة سيارات فاخرة صينية محلية، كما قامت بالتعاقد مع رئيس تصميم رولز رويس السابق، جايلز تايلور، العام الماضي، والذي عمل على تصميم فانتوم وكولينان.

وقد كشفت هونجكي عن سيارتين اختباريتين مشوقتين في معرض فرانكفورت العام الماضي، S9 هايبركار وE115 SUV، والمرفقة صورهما بالأسفل، الأولى هي هايبركار هجينة بقوة 1400 حصان وتسارع إلى 100 كم\س في 1.9 ثانية، والثانية هي سيارة كهربائية بالكامل بمدى 600 كيلومتر.