لبنان يمنع كارلوس غصن من السفر لحين وصول ملفه من اليابان

الخليج ٣٦٥ نت – أصدر القضاء اللبناني قرارا بمنع كارلوس غصن من السفر خارج البلاد، بعد استماع النيابة العامة التمييزية إليه بشأن “النشرة الحمراء” الصادرة بحقه من الانتربول الدولي.
كما طلبت النيابة الحصول على ملف غصن من السلطات اليابانية، ونذكر القراء أن الفوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية.
وصرح مصدر قضائي لفرانس برس: “بناء على مضمون الملف، إذا تبين أن الجرائم المتهم بها في اليابان تستوجب ملاحقته في لبنان، فستتم محاكمته، وإذا كانت لا تستوجب الملاحقة وفق القوانين اللبنانية، عندها يُترك حراً”.
وتعتبر السلطات اللبنانية أن غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية بجانب اللبنانية، دخل البلاد بصورة “شرعية” عبر استخدام جواز سفر فرنسي وبطاقة هويته اللبنانية.
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