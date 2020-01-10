شاهد.. الكشف عن الطراز الجديد من سيارة الثمانينات الشهيرة "نيفا"

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة "أفتوفاز" الروسية، عن نسخة مستحدثة من سيارتها الشهيرة "لادا نيفا" ، التي حققت انتشاراً واسعاً في مصر خلال حقبة الثمانينات.

وتتمتع "نيفا 4X4" الجديدة بلوحة معلومات محدثة بالكامل، حيث ظهرت وحدة جديدة للتحكم بدرجة الحرارة، بثلاثة مقابض دوارة، للتحكم في أنظمة دوران الهواء ودرجة الحرارة والمروحة، بالإضافة إلى فتحات جديدة للهواء، ومساحة أكبر لمقصورة القفازات في المقدمة، إلى جانب مقبسين على وحدة التحكم.



وحصل الموديل الجديد لـ "نيفا" على مجموعة من العدادات للسرعة وسرعة دوران المحرك والحاسوب الآلي الموجود على اللوحة، والذي توسعت وظائفه. وعلى الأرضية حصلت "نيفا" على حاملات للأكواب، ومكان للأشياء الصغيرة.

وطورت الشركة مقاعد السيارة حيث حصلت المقاعد الأمامية للسيارات ذات 3 أبواب على آلية مطورة قابلة للطي، وظهر مسندان للرأس للمقعدين الخلفيين، ما أثر بالإيجاب على مستوى الأمان.



كما تم تركيب سقف أكثر كفاءة، مع وحدة "إرا - جلوناس" مدمجة، وهي التي تبعث رسالة فورية إلى أقمار "جلوناس" حال وقوع حادث، والتي تتصل فورا بخدمات الطوارئ في المنطقة. يوجد في السقف أيضا واقيات جديدة للشمس.

وحصلت "نيفا" على هيكل جديد به عدد من التطبيقات والحلول لعزل الصالون عن الضوضاء والاهتزاز، وهي إحدى المشكلات القديمة في "نيفا"، وكان المفترض أن تكون هناك وسادة هوائية في عجلة القيادة، إلا أن الموارد المالية للشركة غير كافية في هذه المرحلة لتحسين سلامة سيارة الدفع الرباعي "نيفا".