كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة مودرن موتورز، وكيل علامة سوزوكي اليابانية في مصر، إحدى شركات سعودي انفسمنت جروب، عن طرح السيارة ألتو الجديدة كليا، في السوق المحلية، في منتصف شهر يناير الجاري ، بتغييرات كبيرة على الجيل السابق منها.
ولم يكشف وكيل سوزوكي، عن السعر الجديد للسيارة "ألتو"، لكن الشكل الحالي يطرح في السوق المصرية بسعر 135 ألف جنيه.
وحصلت سوزوكي ألتو الجديدة كليا 2020 على تحسينات عديدة ،
وتم تحسين جودة المحرك سعة 800 سي سي ليكون أقل استهلاكا للوقود وأقل في الانبعاثات الضارة بالبيئة ، وهو محرك يولد قوة مقدارها 69 حصان عند 3500 دورة فيالدقيقة ، ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.
ويبلغ الطول الكلي لسوزوكي ألتو 2020 3.446 متر، واجمالي الارتفاع يصل الى 1.475 متر، بينما العرض يصل الى 1.490 متر، وتبلغ طول قاعدة العجلات 2.360 متر، وترتفع عن الأرض 160 سم ، وسعة تخزين تبلغ 180 لتر في صندوق الأمتعة، وسعة خزان الوقود 35 لتر.
وجاءت المقصورة الرئيسة أكثر جمالا، حيث تم إضافة لون آخر للفرش الداخلي في التابلوه والمقاعد والأبواب، فأصبح اللون الأسود مع لون البيج أكثر أناقة من ذي قبل، وجاء التكييف ليكون إضافة هامة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحتوي على وسائد هوائية و ABS.. وكيل "سوزوكي" يكشف عن موعد طرح "ألتو" الجديدة كلياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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