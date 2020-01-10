هونغ تشي H9 هي سيارة صينية تريد منافسة رولزرويس!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة هونغ تشي في 8 يناير عن سيارتها الرائدة الجديدة H9، والتي تستخدم لغة تصميم جديدة فاخرة، تعزز من الراحة وتوفر مظهر فخم مثل سيارات رولز رويس، ويمتد شعارها الأمامي الأحمر من منتصف الشبك الامامي وحتى غطاء محرك السيارة، والذي يسهل التعرف عليها بشكل كبير.

كسيارة سيدان فاخرة، فهي تتوفر بخيارين من الطلاء مثل طراز مايباخ، والجدير بالذكر أن السيارة تم تصميمها بواسطة فريق التصميم بقيادة المصمم الصيني دينغ يانج فنغ، ومن الداخل، تحصل السيارة على لمسات فاخرة، حيث تم تزيينها بالأخشاب والجلود المطلية بالكروم، بالإضافة إلى اللمسات الحمراء المنتشرة بالمقصورة.

في حين أن الكونسول الوسطي يحتوي على شاشتين مما يعزز من حداثة السيارة، وفي الخلف، تمتلك السيارة تصميم المقعدين بينهم مكيف هواء مخصص ولوحة تحكم لضبط المقاعد، لتوفر للركاب أقصى درجات الراحة والفخامة.

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يذكر أن H9 تستمد قوتها من محرك V6 سوبرتشارجر سعة 3 لتر يولد عزم دوران قدره 380 نيوتن.متر، وناقل حركة مزدوج القابض DCT400 يسمح للسيارة بالتسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 8 ثوان، كما تتميز السيارة بنظام تعليق هوائي.

هذا ولم يتم الإعلان عن سعر هونغ تشي H9 حتى الآن.