عرض الناغي على الشراء النقدي لبيك اب فورد F-150

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وارتق إلى مستوى جديد مع عروض فورد الكبرى. السيارة المشمولة في العرض: فورد F-150 XLT 4×2 موديل 2019: السعر النقدي: 133,900 ريال مميزات العرض: 5 سنوات صيانة مجانية

5 سنوات ضمان المصنع

5 سنوات خدمة المساندة على الطريق الشروط والأحكام: قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة.

الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

يسري العرض حتى 15 يناير 2020. صورة العرض:

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