قطار التخفيضات:يشعل المنافسة بين وكلاء السيارات

>> خصومات تصل إلى 100 ألف جنيه.. وتوقعات بموجة «إعادة تسعير» جديدة

>> ارتباك حركة المبيعات.. وخبراء: تقلبات حادة تضرب السوق خلال «يناير»

>> قائمة التخفيضات تشمل تيبو وكورولا ولادا وزوتى والنترا وأكسنت وسنترا وقشقاى وأودى وكودياك.. وطرازات جديدة فى الطريق

>> «تراجع الدولار» و«تعديلات المركزى» و«خفض الفائدة» و«الانتهاء من تطبيق الاتفاقيات الدولية» عوامل تُبشر بتحسن المبيعات خلال الربع الثانى من العام

شهد سوق السيارات خلال الأسبوع الأول من العام الجارى، ارتباكاً كبيراً، بعد موجة التخفيضات التى ضربت القطاع، ونتج عنها تراجع أسعار عدد من الطرازات المختلفة.

وخيم الركود على مختلف صالات العرض وشركات السيارات، بعد توقف حركة المبيعات، وامتناع غالبية العملاء عن الشراء، انتظاراً لما ستفسر عنه الأيام القادمة، وسط توقعات بمزيد من الخصومات.

فيات تيبو

الشرارة الأولى للتخفيضات أشعلتها شركة دينامكس أوتو، وكيل علامة فيات فى مصر، التى قامت بتعديل القائمة السعرية الخاصة بطراز «تيبو»، لتشهد تراجعاً يصل إلى 25 ألف جنيه، لتصبح الأسعار الجديدة لمختلف فئاتها كالتالى:

- فيات تيبو مانيوال Baseline بسعر 189900 جنيه بانخفاض قدره 25 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 214900 جنيه.

- فيات تيبو مانيوال Full option بسعر 204900 جنيه بانخفاض قدره 20 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 224900 جنيه.

- فيات تيبو اوتوماتيك Baseline بسعر 249900 جنيه بانخفاض قدره 23 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 272900 جنيه.

- فيات تيبو اوتوماتيك Full option بسعر 284900 جنيه بانخفاض قدره 18 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 302900 جنيه.

- فيات تيبو هاتشباك Baseline بسعر 269900 جنيه بانخفاض قدره 19 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 288900 جنيه.

- فيات تيبو هاتشباك Full option بسعر 309900 جنيه، وهى فئة يتم طرحها لأول مرة.

تويوتا كورولا

وانضمت شركة تويوتا إيجيبت إلى «دينامكس أوتو»، بعد إقرارها خصماً على سيارتها «كورولا»، يصل إلى 14 ألف جنيه، لتصبح أسعار فئاتها كالتالى:

- حصلت الفئة الأولى من كورولا، على تخفيض قدره 14 ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمى 290 ألف جنيه، بدلاً من 304 آلاف.

- أما الفئة الثانية فحصلت على تخفيض قدره 10 آلاف جنيه، ليصبح سعرها الجديد 315 ألف جنيه، بدلاً من 325 ألفاً.

- كذلك حصلت الفئة الثالثة على تخفيض بلغ 12 ألف جنيه، ليصبح سعرها 350 ألف جنيه، بدلاً من 362 ألفاً.

- بلغ مقدار التخفيض على الفئة الرابعة من كورولا 19 ألف جنيه، ليصبح السعر الرسمى لها 400 ألف جنيه، بدلاً من 419 ألف جنيه.

- حصلت الفئة الأعلى من كورولا على تخفيض قدره 19 ألف جنيه، ليصبح السعر الجديد 450 ألف جنيه، بدلاً من 469 ألفاً.

لادا جرانتا

كما خفضت مجموعة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكلاء علامتى لادا، وبى واى دى، أسعار سيارات لادا جرانتا «Face Lift»، بقيمة تصل إلى 3 آلاف جنيه لمختلف الفئات، لتصبح أسعار لادا جرانتا فئة «المانيوال» 155 ألف جنيه، بدلًا من 175 ألفًا سابقًا، وأسعار فئة «أتوماتيك» 175 ألف جنيه، مقابل 178 ألفًا.

زوتى

وانضمت مجموعة IFG، وكلاء سيارات زوتى فى مصر، لماراثون التخفيضات، بتخفيض سعر سيارتها زوتى Z100 لتصل إلى 119.999 جنيه، لتصبح بذلك أرخص سيارة فى السوق المحلى على الإطلاق.

النترا HD

وأقرت مجموعة جى بى غبور أوتو، وكلاء هيونداى، ومازدا، وشيرى، وجيلى، تخفيضاً على أسعار سيارات هيونداى النترا «HD» ذات النسخة المجمعة محليًا، بقيمة تتراوح بين 5 و7 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال يناير الحالى، فيما تراجعت أسعار النترا «HD» الفئة الأولى إلى 239.9 ألف جنيه، بدلًا من 246.9 ألف سابقًا، وانخفضت أسعار هيونداى النترا HD الفئة الثانية إلى 246.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 253.9 ألف، وهبطت أسعار طرازات «النترا HD» الفئة الثالثة إلى 252.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الرابعة بقيمة 259.9 ألف جنيه، مقابل 264.9 ألف، بينما حددت أسعار هيونداى النترا HD الفئة الخامسة بـ 267.9 ألف جنيه، بدلًا من 274.9 ألف.

هيونداى أكسنت

كما خفضت «غبور أوتو»، أسعار سيارات هيونداى أكسنت

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HCI موديل 2020، بقيمة 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال يناير الحالى، لتصبح أسعار هيونداى أكسنت HCI الفئة الأولى «GL» إلى 260 ألف جنيه، بدلًا من 265 ألفا سابقًا، وانخفضت أسعار هيونداى أكسنت الفئة الثانية «SR» إلى 273 ألف جنيه، 278 ألفًا، وسجلت أكسنت HCI الفئة الثالثة «DAB ABS» نحو 283 ألف جنيه، مقابل 288 ألفًا. وبلغت أسعار سيارات أكسنت الفئة الرابعة «H/L» نحو 313 ألف جنيه، مقابل 318 ألفًا سابقًا، فيما وصلت أسعار هيونداى أكسنت الفئة الخامسة «Exclusive»

إلى 340 ألف جنيه، بدلًا من 345 ألفًا.

النترا AD

كذلك شهدت هيونداى النترا AD المستوردة تخفيضات تصل إلى 7 آلاف جنيه، ووفقًا للأسعار الجديدة قدمت الفئة القياسية بنحو 299 ألفًا و900 جنيه، بدلًا من 307 آلاف جنيه، بتخفيض 7 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثانية من هيونداى النترا AD بقيمة 309 آلاف و900 جنيه بدلًا من 317 ألف جنيه سابقًا، وقدمت الفئة الثالثة بنحو 331 ألفًا و900 جنيه بدلًا من 337 ألف جنيه سابقًا، بتخفيض 5 آلاف جنيه، أما الفئة الرابعة بات سعرها الجديد 344 ألفًا و900 جنيه بدلًا من 352 ألف جنيه قبل تخفيضات الثانى من يناير الجارى، وعرضت مجموعة جى بى أوتو الفئة الخامسة من السيارة السيدان العائلية بنحو 364 ألفًا و900 جنيه، بدلًا من 372 ألف جنيه فى السابق، وبعد تخفيضات مطلع العام أصبح السعر الرسمى للفئة السادسة 382 ألفًا و900 جنيه بدلًا من 390 ألف جنيه، وجاءت الفئة الأعلى تجهيزًا بسعر رسمى 432 ألفًا و900 جنيه بدلًا من 440 ألف جنيه.

سنترا وقشقاى

فيما أقرت شركة نيسان موتورز ايجيبت الأسعار الجديدة لموديلاتها فى مصر، وأخطرت الموزعين بالبدء الفورى بالبيع بالأسعار الجديدة، والتى شهدت تراجعاً لأسعار سنترا الشكل القديم بـ15000 جنيه، فيما استقرت أسعار سنترا الشكل الجديد، بينما انخفضت أسعار قشقاى 2020 بمقدار 6000 جنيه، للموديل الذى يطرح بدون الشاشة الجديدة، فيما فجرت نيسان مفاجأة برفع أسعار صنى بمقدار 8 آلاف جنيه.

أودي

بينما أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكيل سيارات أودى فى مصر، عن أحدث أسعار سياراتها فى مصر فى الساعات الماضية، وشمل ذلك تخفيضات على باقة موديلاتها المختلفة، وجاءت A3 موديل 2020، Premium بسعر 460 ألف جنيه بتخفيض 40 ألف جنيه، أما Prestige فجاءت بسعر 530 ألف جنيه، بتخفيض 40 ألف جنيه، أما أودى A فى موديل 2020 Luxury فجاءت بسعر 680 ألف جنيه بنفس سعر موديل 2019، وSport بسعر 745 ألف جنيه بنفس سعر موديل 2019.

أما أودى A5 2020، فئة SB P1 بسعر 785 ألف جنيه بتخفيض 15 ألف جنيه، بينما جاءت SB P2 بسعر 880 ألف جنيه وزادت هذه الفئة الجديدة فى السوق المصرى، وجاءت أودى A6 موديل 2020فئة Pack 1 بسعر مليون و250 ألف جنيه بتخفيض 50 ألف جنيه، أما أودى Q2 موديل 2020، فئة P1 بسعر 505 ألف جنيه بنفس سعر 2019، وفئة P2 بسعر 600 ألف جنيه بنفس سعر 2019.

كذلك جاءت أودى Q3 موديل 2020، P1 بسعر 675 ألف جنيه بخصم 55 ألف جنيه، وP2 بسعر 750 ألف جنيه بخصم 50 ألف جنيه، وكان الخصم الأكبر من نصيب أودى Q8 موديل 2020:، Pack 1 التى جاءت بسعر 2 مليون جنيه بخصم 100 ألف جنيه، بينما لم تعد موديلات A8 متوفرة فى الوقت الحالى ضمن قائمة موديلات

2020 من الشركة الألمانية فى مصر.

سكودا كودياك

أما الخصم الأخير حتى مثول الجريدة للطبع، أقرت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سيارات سكودا فى مصر، تخفيضًا على أسعار طراز كودياك يصل إلى 40 ألف جنيه، فضلاً عن إضافة فئة جديدة مستحدثة لم تكن متواجدة من قبل.

ووفقاً للقائمة السعرية الجديدة فإن أسعار «كودياك»، فئة Activeأصبحت 550000 جنيه بتخفيض قدره 30 ألف جنيه عن سعرها السابق البالغ 580 ألف جنيه، أما فئة Dynamic فأصبحت بسعر 590000 جنيه بتخفيض قدره 30 ألف جنيه عن سعرها السابق البالغ 620 ألف جنيه.

فيما أصبح سعر فئة Ambition 670000 جنيه بتخفيض قدره 40 ألف جنيه عن سعرها السابق البالغ 710 آلاف جنيه، وتم استحداث فئة Style والتى جاءت بسعر 710000 جنيه، أما فئة Sport line فجاءت بسعر 750 ألف جنيه بتخفيض قدره 10 آلاف جنيه عن سعرها السابق البالغ 720 ألف جنيه.

منافسة صعبة

من جانبه أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن قيمة التخفيضات على أسعار السيارتين«كورولا»، و«تيبو»، كانت مفاجأة غير متوقعة، نظراً لأنها تخطت نسبة الخفض المقررة بعد الإعفاء الجمركى الكامل الذى تتمتع به السيارتان.

وقال «زيتون»، إن الأسعار الجديدة لـ «كورولا»، و»تيبو»، ليست نتيجة الإعفاء الجمركى فقط، لكنها تأثرت أيضاً بتراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى، فضلاً عن تنازل الوكيلين عن جزء من هوامش أرباحهما، وهو أمر يحسب لهما.

وتوقع عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن يعلن وكيل علامة رينو الفرنسية فى مصر، عن تخفيضات على أسعار السيارة «ميجان» تركية المنشأ، التى باتت تتمتع بإعفاء جمركى كامل، خلال الساعات القادمة.

وصرح «زيتون»، بأن تراجع أسعار السيارات التى تتمتع بإعفاء جمركى، سوف يؤثر بشكل كبير على السيارات الأخرى، الأمر الذى سوف يشعل المنافسة بين الشركات.

وأضاف أن الشركات المنافسة من المنتظر أن تقوم بإعادة تسعير طرازاتها حتى تستطيع الاستمرار فى المنافسة أمام العلامات التركية، موضحاً أن السوق سوف تشهد تقلبات حادة خلال «يناير»، وتراجعاً فى حركة المبيعات، قبل أن يعود الاستقرار من جديد خلال الأيام الأولى من «فبراير» بعد وضوح الرؤية أمام العملاء.

توقع المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن تتحرك أسعار الطرازات المنافسة لـ»تيبو»، و»كورولا»، خلال الأيام القادمة، حتى تستطيع أن تستمر فى المنافسة، أما باقى السيارات غير المنافسة والتى تنتمى لفئات سعرية أخرى، فلن تتأثر بالتخفيضات الأخير، بحسب ما أكده «أبوالمجد».

واستبعد «أبوالمجد»، أن يؤثر إلغاء الجمارك على السيارات الواردة من تركيا على السوق بشكل كبير، مثلما حدث فى مطلع 2019 بعد إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، نظرًا لضعف قيمة التخفيض وعدد السيارات التركية القليل، مقارنة بالسيارات الواردة من أوروبا.

يفسر عماد عبدالمجيد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، حالة الركود التى تمر بها سوق السيارات خلال الفترة الحالية، بأنها نتيجة لعدة عوامل، يأتى فى مقدمتها طبيعة هذه الفترة من العام، التى تشهد دائماً تراجعاً كبيراً فى المبيعات، فى ظل دخول فصل الشتاء بقوة، بالإضافة إلى امتناع قطاع كبير من العملاء عن الشراء انتظاراً لتراجع أسعار السيارات مثلما حدث بعد تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية.

ونفى«عبدالمجيد»، ما يتردد حول وجود تخفيض شامل على أسعار جميع السيارات، بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة المصرية التركية، مؤكداً أن عدداً محدوداً من السيارات سوف يتأثر بتراجع أسعار السيارات تركية المنشأ.

انتعاشة مرتقبة

ورغم تراجع حالة الارتباك االتى تخيم على سوق السيارات، إلا أن هناك العديد من المؤشرات تؤكد حدوث انتعاشة للقطاع خلال عام 2020، لخصها أحمد كمال، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، فى 4 عوامل.

وفقاً لـ«كمال»، فإن أول العناصر التى سوف يكون لها تأثير مباشر على تحسن المبيعات، هو القرار الأخير للبنك المركزى، الخاص برفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية، إلى 50% من إجمالى دخولهم الشهرية، بدلا من 35%، الأمر الذى يسهم فى تنشيط المبيعات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، نظراً لأن سوق السيارات المصرية، هو سوق تقسيط فى المقام الأول، وليس سوقًا نقديًا، حيث تصل نسبة المعاملات التجارية فى نظام التقسيط إلى حوالى 80% من السوق، بحسب «كمال».

كذلك يرى عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن خفض أسعار الفائدة 1%، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة على التوالى، والرابعة منذ بداية العام، أيضاً سيعمل على تنشيط حركة البيع والشراء بسوق السيارات.

أما ثالث العناصر التى يرى «كمال»، أنها سوف يكون لها تأثير كبير على سوق السيارات، هو التراجع المستمر لقيمة الدولار أمام الجنيه المصرى، فى ظل حالة الاستقرار الاقتصادى التى تشهدها مصر، ما يؤثر بشكل مباشر على انخفاض أسعار السيارات، فضلاً عن زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

ويوضح عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن انتهاء تطبيق اتفاقيتى الشراكة الأوروبية والتركية، وقيام جميع الوكلاء بإعادة تسعير سياراتهم بشكل عادل، يؤكد أن السوق سوف يشهد استقراراً كبيراً خلال الربع الثانى من العام الجارى.