قيمة تيسلا السوقية تتخطى فورد وجنرال موتورز مجتمعين!

الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لتقرير نشرته رويترز، فللمرة الأولى تقفز قيمة تيسلا السوقية لتتعدة قيمة جنرال موتورز وفورد موتور مجتمعة، حيث قفزت أسهم الشركة بنسبة 5% يوم الأربعاء لتساوي 492.14 دولار للسهم الواحد (1,845 ريال)، مما رفع القيمة السوقية إلى 89 مليار دولار (333.75 مليار ريال) أي أعلى بملياري دولار من قيمة جنرال موتورز وفورد مجتمعة البالغة 50 مليار دولار (187.5 مليار ريال) و37 مليار دولار (138.75 مليار ريال) على الترتيب.

جاء ذلك بفضل الأرباح الكبيرة في الربع الثالث والتقدم الذي حققته الشركة في مصنعها الجديد في الصين حيث ارتفع سهم تيسلا أكثر من الضعف في الأشهر الثلاثة الماضية، وبذلك ينتصر إيلون ماسك على كل من تحداه وقال بأن شركات صناعة السيارات الجديدة لن تستطيع التفوق على شركات قديمة مثل جنرال موتورز وفورد.

وتؤكد هذه الأرقام ثقة المستثمرين في ماسك والنمو المستقبلي لشركته، على الرغم من أن كل من جنرال موتورز وفورد قاما بتسليم أكثر من مليوني سيارة في الولايات المتحدة العام الماضي، مقارنة مع 367,500 سيارة باعتها تيسلا عالمياً، وفي حين أن التقدم الأخير الذي حققته تيسلا شجع المستثمرين إلا أن العديد من المحللين يعتقدون أن الشركة لن تكون قادرة على توفير الأرباح باستمرار.

يذكر أن شركات صناعة السيارات العملاقة الأخرى مثل فولكس فاجن وأودي ومرسيدس بنز وعدت بالكشف عن العديد من الطرز الكهربائية بالكامل، مما قد يقلل من سيطرة شركة تيسلا على هذا القطاع نظراً للمنافسة الشديدة التي ستحصل عليها من الشركات الألمانية العملاقة.

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