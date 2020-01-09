عرض بداية العام على تقسيط هيونداي سوناتا 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للسيارات، واحصل على أفضل عروض بداية العام من هيونداي الوعلان بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي السيارة المشمولة في العرض: هيونداي سوناتا موديل 2020: القسط الشهري : 1381 ريال مميزات العرض: بدون دفعة أولى للعملاء المحولة رواتبهم

5 سنوات ضمان المصنع أو 100,000 كم

بدون رسوم إدارية الشروط والأحكام: يبدأ معدل النسبة السنوي من 8.72%

دفعة أخيرة 35%

يسري العرض حتى 31 مارس 2020 أو حتى نفاذ الكمية صورة العرض:

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