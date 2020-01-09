سيارة SUV الروسية الرئاسية تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ترغب شركة صناعة السيارات الروسية أوروس في المنافسة في فئة سيارات الـ SUV التي لا تستطيع لادا نيفا المنافسة فيها عن طريق الكشف عن طراز أكثر رقياً، وسيحمل الطراز اسم كوميندانت وقد تم التجسس عليه لأول مرة أثناء نقله على مقطورة في مكان ما في شمال أوروبا، ولم يكن الطراز بمفرده، حيث يمكنك مشاهدة الـ SUV معها سينات السيدان والميني فان آرسنال.

تكشف الصور عن نموذج أولي مبكر للـ SUV يفتقد إلى المصابيح الخلفية الإنتاجية ويبدو أن نظام العادم سيحصل على بعض التشطيبات اللطيفة، ونظراً لأن كوميندانت هي في الأصل SUV متأثرة بطراز سينات، فلا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئاً إذا كان التصميم الخارجي والداخلي متأثراً بالسيدان الأنيقة، خاصة من الداخل حيث تحصل على لوحة قيادة تبدو مطابقة لسينات.

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تشبه السيارة إلى حد كبير سيارة سينات، ويتم تطوير أوروس كوميندانت الجديدة بواسطة المعهد المركزي للبحث العلمي للسيارات ومحركات السيارات (يُشار إليه اختصارًا باسم NAMI)، وستستمد قوتها من محرك V8 سعة 4.4 لتر يولد قوة 598 حصان وعزم دوران ضخم يبلغ 880 نيوتن.متر، وسيعمل محرك الاحتراق بشكل متناغم مع محرك كهربائي بقوة 62 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات ونظام دفع كلي.

يذكر أن وكالة الأنباء الروسية تاس أكدت أن أوروس بدأت فعلياً اختبار كوميندانت في أغسطس 2019 مع خمسة نماذج أولية، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الفعلي لسيارة الـ SUV الضخمة في عام 2022، وذلك بعد طرح السيدان والميني فان أولاً.