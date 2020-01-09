- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
الخليج ٣٦٥ نت – ترغب شركة صناعة السيارات الروسية أوروس في المنافسة في فئة سيارات الـ SUV التي لا تستطيع لادا نيفا المنافسة فيها عن طريق الكشف عن طراز أكثر رقياً، وسيحمل الطراز اسم كوميندانت وقد تم التجسس عليه لأول مرة أثناء نقله على مقطورة في مكان ما في شمال أوروبا، ولم يكن الطراز بمفرده، حيث يمكنك مشاهدة الـ SUV معها سينات السيدان والميني فان آرسنال.
تكشف الصور عن نموذج أولي مبكر للـ SUV يفتقد إلى المصابيح الخلفية الإنتاجية ويبدو أن نظام العادم سيحصل على بعض التشطيبات اللطيفة، ونظراً لأن كوميندانت هي في الأصل SUV متأثرة بطراز سينات، فلا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئاً إذا كان التصميم الخارجي والداخلي متأثراً بالسيدان الأنيقة، خاصة من الداخل حيث تحصل على لوحة قيادة تبدو مطابقة لسينات.
تشبه السيارة إلى حد كبير سيارة سينات، ويتم تطوير أوروس كوميندانت الجديدة بواسطة المعهد المركزي للبحث العلمي للسيارات ومحركات السيارات (يُشار إليه اختصارًا باسم NAMI)، وستستمد قوتها من محرك V8 سعة 4.4 لتر يولد قوة 598 حصان وعزم دوران ضخم يبلغ 880 نيوتن.متر، وسيعمل محرك الاحتراق بشكل متناغم مع محرك كهربائي بقوة 62 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات ونظام دفع كلي.
يذكر أن وكالة الأنباء الروسية تاس أكدت أن أوروس بدأت فعلياً اختبار كوميندانت في أغسطس 2019 مع خمسة نماذج أولية، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الفعلي لسيارة الـ SUV الضخمة في عام 2022، وذلك بعد طرح السيدان والميني فان أولاً.
كانت هذه تفاصيل خبر سيارة SUV الروسية الرئاسية تظهر لأول مرة أثناء اختبارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.