تويوتا تخطط للكشف عن ياريس SUV قريباً

الخليج ٣٦٥ نت – أصبح معروفاً الآن أن شركة تويوتا تعمل على تطوير طراز SUV جديد صغير، واليوم، كشف تقرير أن السيارة الجديدة ستكون أصغر من C-HR وستكون مبنية على قاعدة عجلات GA-B، التي تم استخدامها سابقاً في تويوتا ياريس 2020 الجديدة.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الـ SUV الجديدة من تويوتا في النصف الثاني من العام الجاري، حيث ستدخل في منافسة شرسة مع رينو كابتشر ونيسان جوك، وستكون السيارة متشابهة في حجمها مع معظم السيارات الصغيرة الحالية، أي سيكون طولها حوالي 4 أمتار، وبذلك ستنافس تويوتا في فئة B-SUV الأوروبية لأول مرة في تاريخها، بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة أوتو إكسبريس.

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من جانبه قال نائب رئيس تويوتا في أوروبا، مات هاريسون أن هذه الفئة بالذات تنمو بشكل ثابت، وهي تجذب العملاء من فئة C، التي تضم سيارات مثل تويوتا كورولا و فولكس فاجن جولف، وأضاف هاريسون أن C-HR تقدم أداءً مذهلاً في الأسواق الأوروبية، لكن هذا لا يعني أبداً أن هذا الطراز يكفي.

يذكر أن الـ SUV المبنية على ياريس ستصبح ثاني طرازات تويوتا التي تستخدم هندسة GA-B المرنة، لكنها ستكون أطول بحوالي 4 سم، حيث ستحصل على قاعدة عجلات أطول وأعرض، كما تتناسب هندسة GA-B مع نسخ أكثر تطوراً من نظام التعليق الخلفي متعدد الوصلات، أما بالنسبة للمحرك، فهناك احتمال كبير أن تتوفر السيارة بمحركات هجينة فقط، من ضمنها المحرك المتوفر في ياريس الجديدة سعة 1.5 لتر الذي يعمل إلى جانب محرك كهربائي ليولدا قوة 113 حصان، وقد يتوفر أيضاً محرك بنزين تقليدي سعة 1.5 لتر.