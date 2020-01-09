سر وجود قطع إسفنج على أبواب السيارات الكورية

الخليج ٣٦٥ نت – يعد ملتصق الإسفنج الأزرق على أبواب السيارات الكورية الجديدة من الأشياء الغريبة التي لا يدري كثير من الأشخاص أهميتها ويتساءلون عن سبب وجودها، وهل يجب انتزاعها بعد شراء السيارة؟



بعد الاستفسار من خبراء السيارات الكورية، اتضح أن الشركات الكورية تضع هذا الإسفنج للحفاظ على السيارات من الصدمات والخدوش، وذلك لضيق المواقف وبعض الشوارع في كوريا.



كما أنها تحافظ على جسم السيارات أثناء عملية الشحن عبر البواخر، حيث تتزاحم السيارات وتكون معرضة بصورة كبيرة للاحتكاك عند فتح باب السيارة من قبل موظف الشحن عند شحنها وإنزالها من البواخر، كي يتم تسليمها للتجار ( الوكيل ) بحالة سليمة.

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ولحمايتها الجيدة لأبواب السيارات، يعمد كثير من ملاك السيارات إلى ترك هذه الإسفنجات فترة طويلة قد تصل لشهور من دون نزعها.

وهناك تفسير آخر لعدم نزع قائدي السيارات للإسفنجات الزرقاء، وذلك لدلالتها على كون السيارة لا تزال جديدة، وأنه قد تم شرائها مؤخراً.



لكن ينصح الخبراء بإزالة هذه الإسفنجات عند استلام السيارة من قبل العميل، لكي لا يتسبب ملصق الإسفنج ضرر على مجسم باب السيارة بعد فترة طويلة من وجوده.