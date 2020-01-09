إصدار أغرب مخالفة مرورية لسيارة من “العصر الحجري”

الخليج ٣٦٥ نت – حصل المواطن الأمريكي فريد فلينستون على أغرب مخالفة مرورية في العالم، وذلك بسبب توقفه في نطاق يمنع فيه انتظار السيارات في ولاية فلوريدا، على الرغم من أن سيارته عبارة عن سيارة كرتونية لشخصية شهيرة!



ووفقاً لما نشرته الصحف المحلية في فلوريدا، فإن فلينستون قام بتصنيع سيارة تمثل صورة من سيارات الكرتون الشهيرة من العصر الحجري و بمقاعد من جلد الحمار الوحشي ومساند للرأس على شكل عظام.

وعلى الرغم من ذلك قامت السلطات المحلية، بوضع ملصقاً على العجلة الأمامية للسيارة يهدد مالك السيارة بمصادرتها لوقوفها غير القانوني.

واحتوي ملصق المخالفة على نص: “سيارة فلينستون تقف على جادة 728 إيما ستريت بشكل غير قانوني، وهي مركونة بشكل غير قانوني في الطريق العام”.

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ولقد زاد من طرافة الواقعة، هو مطالبة شرطة المدينة من مالك السيارة على حسابها بموقع “فيس بوك” بإزالة السيارة من الطريق، وإلا سيتم سحبها وحجزها، بل ودعت المواطنين للإدلاء بمعلومات تفيد عن مالك السيارة قبل أن تضطر إلى سحبها.

ونالت هذه الواقعة الطريفة الكثير من التعليقات الساخرة من المواطنين، فمنهم من دعا إلى البحث عن فريد فلينستون، أو الاتصال بصديقه وجاره العزيز بارني رابل.

وأخيراً في نهاية الأمر استطاعت السلطات من التوصل إلى مالك السيارة الفعلي وسحب سيارته الحجرية الكرتونية الفريدة من نوعها.



ونشر المسؤولون في المدينة على (فيسبوك): “لقد وجدنا مالك السيارة، والشكر الجزيل لكل من ساعد في ذلك، والشكر موصول كذلك لجميع التعليقات المضحكة، إنها حقاً جزيرة رائعة!”.