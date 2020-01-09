“بالفيديو” تعرف على أكثر 7 سيارات أماناً لعام 2019 بالاختبارات الأوروبية

الخليج ٣٦٥ نت – قام الموقع الرسمي للبرنامج الأوروبي (Euro NCAP) الخاص بتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة، بنشر مقطع فيديو على موقع تبادل الملفات “يوتيوب”، يكشف عن أكثر السيارات أمانًا في عام 2019.



ويهدف البرنامج الأوروبي على نشر قائمة بأكثر السيارات أمانًا سنوياً، وذلك من أجل مساعدة المستهلكين على تحديد السيارات التي تضم أفضل التقنيات وأنظمة سلامة عند الشراء، والتي تتحمل الاصطدام وتساعد السائق على القيادة الآمنة.

وقدم البرنامج الأوروبي في التصنيف السنوي لعام 2019 السيارات التي تمكنت من الحصول على أعلى تقييم (5 نجوم) في اختبارات التصادم، ويعد كل طرز من هذه السيارات هو الافضل بالفئة التي تنتمي إليها.



ولقد نجحت سيارة تيسلا موديل 3 في الحصول على لقب أكثر سيارة أمانًا في 2019 بين السيارات الهجينة والكهربائية والعائلية الكبيرة، كما صنفت بي إم دبليو الفئة الثالثة كأكثر السيارات أماناًعن فئة السيارات السيدان الكبيرة.

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وجاءت مرسيدس بنز CLA في مقدمة التصنيف للسيارات العائلية الصغيرة، بينما حصلت سوبارو Forester على لقب الأكثر أمانًا بين سيارات الـMPV.

أما فئة الطرازات الصغيرة، فقد حازت كل من أودي A1 ورينو Clio على لقب الأفضل لعام 2019 لامتلاكهم العديد وسائل الأمان.



يذكر أن السيارات التي نجحت في الحصول على أفضل السيارات أماناً وفقاً للبرنامج الأوروبي، يجب أن تتخطى 5 اختبارات تصادم أساسية ويكون متوسط نتائجها جيد، وهي التصادم الأمامي النصفي والكلي والاصطدام الجانبي وقوة تحمل السقف وأنظمة الكبح، بالإضافة إلى قوة فاعلية المصابيح الأمامية بالطرق المعتمة.