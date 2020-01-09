الكشف عن نظام اوديو ثوري جديد للسيارات بدون مكبرات صوت

الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت الشركات التقنية كونتيننتال وSennheiser لتطوير نظام اوديو ثوري للسيارات لا يستخدم مكبرات صوت، مع تسميته Ac2ated Sound، ويأخذ النظام إلهامه من الآلات الوترية التي تستخدم الأجسام الخشبية لتوليد التردد الصوتي.

النظام الجديد يأتي ببرمجيات مطورة له خصيصا لتوليد التردد من سطوح السيارة، مع نقل موجات الصوت لألواح داخلية تنقل الصوت بعد ذلك إلى المقصورة.

من الصعب شرح التقنية بشكل واضح، ولكن الشركتان اكتفتا بالتأكيد على أن النظام يوفر “تجربة صوتية طبيعية بشكل مذهل” وكأنك جالس في قاعة موسيقية، وأن الصوت يغمر الركاب بشكل واقعي وتفصيلي جدا.

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من مزايا النظام الأخرى هي أنه أخف وزنا بكثير من أنظمة الصوت التقليدية التي تزن 40 كيلوجرام في المتوسط، كما أنه أصغر من الأنظمة التقليدية بـ 75-90% لاعتماده على سطوح الداخلية المتوفرة بالفعل، ما يعني أن النظام مثالي للسيارات الكهربائية والرياضية بشكل خاص لما يوفره من مساحة ووزن.

كما أن النظام يعطي شركات السيارات حرية أكثر في تصميم الداخلية بعيدا عن اعتبارات مكبرات الصوت.. وقد نرى بدايات تطبيق النظام في الموديلات الجديدة قريبا.