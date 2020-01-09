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سوني ترد على تساؤلات دخولها لصناعة السيارات

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – تدشين سوني لسيارة فيجن S الاختبارية في معرض إلكترونيات المستهلك كان مفاجأة كبيرة لكونه أول دخول لسوني لعالم السيارات، وقد تساءل البعض ما إذا كانت السيارة بداية لاهتمام حقيقي من طرف سوني لطرح موديل إنتاجي مبني على السيارة.

قائد مشروع فيجن S ، ايزومي كاوانيشي، نفى هذه الإشاعات مؤكدا في تصريح أخير أن سوني “لن تكون صانعة سيارات“، وأن الغرض من السيارة الاختبارية هو عرض تطويرات سوني في مجالات التقنية وأنظمة القيادة الذاتية والترفيه الداخلي.

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السيارة تتمتع بنظام قيادة ذاتية من المستوى الثاني بفضل 33 مستشعر يقوم برصد كل ما يحدث خارج وداخل السيارة، وتنوي سوني تجربة التقنية على أرض الواقع في 2020.

من التقنيات الداخلية التي أبرزتها سوني في السيارة هي نظام اوديو واقعي 360 درجة، يضمن تجربة سمعية ثلاثية الأبعاد لجميع الركاب، مع عدد كبير من الشاشات الترفيهية للركاب الأماميين والخلفيين مع شاشات أخرى تنقل ما يحدث وراء السيارة للمقصورة.

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