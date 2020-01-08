متى تصل دودج تشالنجر الجيل القادم؟

الخليج ٣٦٥ نت – يتواجد الجيل الحالي من دودج تشالنجر منذ عام 2008، ووفقاً لتقرير حديث، فسيظل حولنا لبعض الوقت، حيث أكدت مصادر لم يتم الكشف عنها أن تشالنجر الحالية ستستمر حتى عام 2023.

يذكر أنه عندما يحين وقت اطلاق دودج تشالنجر الجديدة في الأسواق، يقال أن فيات كرايسلر ستقوم ببنائها بجانب الموديل السابق لبضعة أشهر في مصنع برامبتون للتجميع في أونتاريو بكندا، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الجيل القادم من تشالنجر بالإضافة إلى تشارجر جديد في الربع الأخير من 2022.

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وعلى الرغم من أن دودج تشالنجر الحالية قد تكون قديمة، إلا أنها حصلت على تحديثات كبيرة في عام 2015، ولا تزال تتمتع بشعبية كبيرة، حيث تفوقت في المبيعات على شيفروليه كامارو في الولايات المتحدة وكندا العام الماضي، محققة مبيعات قدرها 63,038 سيارة أي أنها أكثر بـ 12,537 سيارة من كامارو، وقبل الكشف عن الجيل القادم من تشالنجر، يقال إن دودج تعمل على إصدار ACR، ويمكننا أيضاً توقع الكشف عن إصدارات إضافية للمساعدة على الحفاظ على المبيعات.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، كشفت دودج عن صور صحفية لدودج تشالنجر موديل 2020 يظهر رقم “2023” على أجهزة القياس، وسرعات ما أكدت الشركة التوقعات بأن عام 2023 سيكون هو عام الكشف عن الجيل الجديد من تشالنجر.