خطة لإطلاق الطائرات العمودية وخدمات الإسعاف الجوي في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – كشف السيد “يحيى الغريبي” الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية، إحدى شركات صندوق الإستثمارات العامة، عن خطة الشركة بحلول عام 2025، وكان ذلك خلال استقبال الأمير “فيصل بن بندر” أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، له ولعددٍ من قيادات شركة الطائرات المروحية.

وأفصح الغريبي عن خطة الشركة والتي تتضمن امتلاك 50 طائرة عمودية بحلول عام 2025، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في مختلف المجالات، كتطوير خدمات النقل الجوي التجاري بأسلوب عصري يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأخيراً، فقد أشار الغريبي إلى أن الشركة تخطط لإطلاق الرحلات السياحية، وكذلك رحلات خاصة لضيوف الرحمن وخدمات الإسعاف الجوي.